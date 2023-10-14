Com tempo nublado no ES, eclipse solar anular será visível? Entenda

Eclipse solar anular Crédito: Divulgação

TV Gazeta que a visualização do eclipse vai depender de como ficará o tempo na tarde deste sábado. Ele explicou ainda que em Vitória, a cobertura do sol será de 47%. O eclipse completo será visualizado em alguns Estados do Nordeste e outros países. O professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Julio Fabris, que é físico e cosmólogo, explicou à reportagem daque a visualização do eclipse vai depender de como ficará o tempo na tarde deste sábado. Ele explicou ainda que em Vitória, a cobertura do sol será de 47%. O eclipse completo será visualizado em alguns Estados do Nordeste e outros países.

""Se tiver completamente nublado vai ser difícil de ver, mas com uma pequena faixa de nuvem às vezes com sol daria para ver" Julio Fabris - Cosmólogo e físico

Para observar o eclipse é necessário ter um óculos com filtros para eclipses solares, telescópios de observação solar com filtros especializados e vidros de solda com filtro 14 ou superior. A recomendação é não olhar mais de 1 minuto para o Sol. Usar óculos escuros para tentar ver o fenômeno pode prejudicar a visão.

O fenômeno poderá ser visto em quase todo o país, mas de forma parcial. Apenas no Norte e Nordeste, vai poder ser visto da forma total, como Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.

Em parte do Brasil, o evento só poderá ser observado novamente em 2067, conforme o membro da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Lauriston Trindade.

Eventos para visualizar

A observação dependia das condições meteorológicas, mas outras atividades foram mantidas no local para as pessoas que foram pessoalmente ao Observatório.

Na Praça da Ciência, em Vitória, também acontecem atividades promovidas pelo Centro de Astrofísica e Cosmologia (Cosmo-Ufes) e pela Prefeitura de Vitória. Não vai ser possível a observação do eclipse com uso de telescópio solar, mas foram mantidos seminário e exibição de vídeos.

O que é o eclipse solar anular

O eclipse solar anular é um fenômeno que acontece quando a lua fica entre a Terra e o Sol, mas não cobre todo o disco solar, formando um anel de luz ao redor da sombra lunar. Ou seja, o Sol ainda permanecerá minimamente visível na forma de um anel ao redor da sombra da Lua.