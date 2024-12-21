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Serra

Com mirante e ciclovia, nova orla de Jacaraípe é entregue neste sábado (21)

Obras aconteceram em mais de três quilômetros e incluíram novo piso, academias populares, bicicletário e parquinhos

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 09:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2024 às 09:23
Nova orla de Jacaraípe é entregue neste sábado (21)
Nova orla de Jacaraípe é entregue neste sábado (21) Crédito: Daniela Salgado | Prefeitura da Serra
Moradores da Serra e turistas vão poder curtir uma orla de Jacaraípe renovada a partir deste sábado (21). As obras de revitalização da área, que começaram no primeiro semestre deste ano, foram entregues às 7h, com novo piso, ciclovia, academias populares, bicicletário, parquinhos e um mirante. 
Segundo a prefeitura do município, as intervenções aconteceram em uma extensão de 3,1 quilômetros da orla e uma área de 20 mil metros quadrados passando pelos bairros de Parque Jacaraípe, Estância Monazítica, Jardim Atlântico e Laranjeiras.
“Essa obra é muito importante para não só estimular o turismo, mas para contemplar todos que já frequentam a praia e merecem um lugar moderno e bonito. A Serra merecia uma orla de alto nível e o projeto foi um sucesso em Jacaraípe”, comemorou a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz.
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As antigas pedras portuguesas do calçadão deram lugar ao granilite, piso que é mais resistente e mais indicado para atender quem tem dificuldades de locomoção. Em um investimento de R$ milhões, o projeto também incluiu aparelhos de calistenia e espaços com pergolados, além da instalação de mais lixeiras na praia.
Em dezembro do ano passado, o local já tinha recebido uma nova iluminação, deixando a praia mais segura para quem a frequenta. Foram 138 novas torres instaladas, com quatro refletores em cada uma. 

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