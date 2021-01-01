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Com bandeira amarela, tarifa de energia ficará mais barata neste mês de janeiro

O preço da energia fica em R$ 1,34 para cada 100 quilowatts consumidos por hora. O valor é menor do que a bandeira vermelha de dezembro, com preço de R$ 6,2 para cada 100 quilowatts consumidos por hora

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 14:14

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 jan 2021 às 14:14
Conta de energia terá bandeira amarela em outubro
Conta de energia terá bandeira amarela neste mês de janeiro e a tarifa de energia terá valor menor Crédito: Arquivo
A bandeira utilizada como referência para as contas de luz será amarela em janeiro deste 2021. A definição foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
Com isso, o preço da energia fica em R$ 1,34 para cada 100 quilowatts consumidos por hora. O valor é menor do que o estabelecido para o mês passado, quando foi ativada a bandeira vermelha, com preço de R$ 6,2 para cada 100 quilowatts consumidos por hora.

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O sistema de bandeiras é utilizado para gerir o valor cobrado aos consumidores a partir das condições de geração de energia. Quando o quadro piora, a bandeira pode ser alterada em uma escala de verde, amarela e vermelha.
Na mudança para a bandeira amarela, a Agência informou ter identificado melhoria no cenário de produção hidrelétrica com elevação das vazões dos afluentes dos principais reservatórios.

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