CNH Social: perguntas e respostas para quem quer carteira de graça no ES

CNH: programa do governo do ES oferece carteiras de graça Crédito: Radar Nacional

Para quem deseja conquistar uma carteira de habilitação totalmente de graça no Espírito Santo, é bom ficar atento. As inscrições da segunda fase do programa CNH Social 2020 terminam nesta quarta-feira (07).

As inscrições são feitas exclusivamente no site do Detran-ES . Para participar da seleção, o candidato precisa ter um cadastro ativo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) lançado na Base Nacional até o dia 14 de agosto de 2020.

A Gazeta preparou um tira-dúvidas para quem quer se inscrever no programa e concorrer a ganhar uma carteira de motorista de graça. Mas, relembrando, o prazo acaba hoje.

1) COMO SE INSCREVER

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site www.detran.es.gov.br . O candidato precisa inserir seus dados pessoais no sistema, incluindo o número que consta no CadÚnico, que é o cadastro único do Governo Federal para coleta de informações das famílias de baixa renda.

2) ATÉ QUANDO POSSO ME INSCREVER

As inscrições foram abertas na última semana e terminam às 23h59 desta quarta-feira (07).

3) QUEM PODE SE CANDIDATAR

O candidato precisa ter 18 anos completos no momento da inscrição, residir no Espírito Santo, ter renda familiar de até dois salários mínimos e não estar judicialmente impedido de possuir a CNH. É necessário que o interessado esteja registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses até o dia 14 de agosto de 2020.

4) NÚMERO DE VAGAS

Para essa fase do CNH Social, são 4.500 vagas para quem deseja conquistar a Carteira Nacional de Habilitação.

5) O CANDIDATO PODE TAMBÉM MUDAR A CATEGORIA NA CNH?

Sim. As 4.500 vagas são para candidatos à Primeira Habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro), para condutores já habilitados que querem fazer a mudança de categoria para D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta) e para a adição de categoria A ou B.

6) COTA

Serão reservadas 5% das vagas para as pessoas com deficiência, desde que a deficiência informada no cadastro não impeça a obtenção da CNH na forma da legislação de trânsito vigente. Todas as informações inseridas na inscrição pelo candidato devem conferir, precisamente, com as informações do Cadastro Único.

7) COMO É FEITA A SELEÇÃO

A concorrência é grande: segundo o Detran,o programa costuma receber até 50 mil inscritos em cada fase. Em seu endereço eletrônico, o órgão explica que os inscritos são selecionados segundo critérios estabelecidos, como menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. De acordo com o diretor-presidente do Detran-ES, Givaldo Vieira, o processo de seleção é digital e não tem intervenção humana.

8) QUANDO SAI O RESULTADO

A relação final de selecionados será divulgada no dia 13 de outubro, no site do Detran.

9) SUPLENTES