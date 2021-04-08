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Habilitação gratuita

CNH Social: mais de 59 mil inscritos concorrem a 3 mil vagas no ES

São quase 20 pessoas por vaga no processo de habilitação gratuita disponibilizado pelo Governo do Estado; resultado será divulgado na próxima terça-feira (13)

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:18

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:18
CNH
As vagas são para Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista Crédito: Radar Nacional
A primeira fase do programa CNH Social 2021 foi encerradas às 23h59 dessa quarta-feira (07) e atraiu 59.064 interessados em fazer processos de habilitação de forma totalmente gratuita pelo site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Os inscritos concorrem a uma das 3 mil vagas disponibilizadas pelo Governo do Estado para pessoas de baixa renda no Estado. Processo super disputado: são quase 20 pessoas por vaga.
CNH Social - mais de 59 mil inscritos concorrem a 3 mil vagas no ES
Durante os próximos dias, os candidatos serão selecionados de forma eletrônica, conforme os critérios do programa. Após a seleção, na próxima terça-feira (13), às 12 horas, a lista com os 3 mil contemplados será divulgada no site www.detran.es.gov.br.
De acordo com o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, todo o processo ocorre no formato online, dando dessa forma mais efetividade e transparência ao programa. “Desde a inscrição até a seleção, todo o processo é feito de forma eletrônica, sem interferência humana, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo programa e considerando os dados informados pelo próprio cidadão no Cadastro Único”, destaca.
Givaldo também destaca que o processo online permite  que o cidadão faça tudo de casa neste período de restrição de circulação por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Estado. “Neste ano, o programa entra no pacote de medidas sociais apresentadas pelo governador Renato Casagrande como uma das ações de proteção social de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus”, acrescenta.

VAGAS DISPONÍVEIS 

As vagas são para Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista.
Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar entre as opções: 
  • Adição de categoria A (moto)
  • Adição de Categoria B (carro)
  • Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus)
  • Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta).
Os critérios de seleção consideram, com base nos dados informados pelo cidadão no Cadastro Único, a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.
Também serão abertas, ainda neste ano, mais 2.500 vagas na 2ª fase do programa, em junho, e outras 2.500 na 3ª fase, em setembro, totalizando 8 mil carteiras de motorista e um investimento de R$ 11 milhões em 2021.

ATENÇÃO SUPLENTES 

Uma nova oportunidade de ser contemplado será disponibilizada para aqueles candidatos que não forem selecionados nessa lista. No dia 1º de junho, às 12 horas, será divulgada uma chamada única de suplentes no site do Detran-ES. O objetivo é preencher as vagas remanescentes após desclassificação de candidatos que não respeitarem os prazos estabelecidos no processo de Habilitação.

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