As vagas são para Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista Crédito: Radar Nacional

CNH Social 2021 foi encerradas às 23h59 dessa quarta-feira (07) e atraiu 59.064 interessados em fazer processos de habilitação de forma totalmente gratuita pelo site do A primeira fase do programafoi encerradas às 23h59 dessa quarta-feira (07) e atraiu 59.064 interessados em fazer processos de habilitação de forma totalmente gratuita pelo site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Os inscritos concorrem a uma das 3 mil vagas disponibilizadas pelo Governo do Estado para pessoas de baixa renda no Estado. Processo super disputado: são quase 20 pessoas por vaga.

Your browser does not support the audio element. CNH Social - mais de 59 mil inscritos concorrem a 3 mil vagas no ES

na próxima terça-feira (13), às 12 horas, a lista com os 3 mil contemplados será divulgada no site Durante os próximos dias, os candidatos serão selecionados de forma eletrônica, conforme os critérios do programa. Após a seleção,, a lista com os 3 mil contemplados será divulgada no site www.detran.es.gov.br.

De acordo com o diretor geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, todo o processo ocorre no formato online, dando dessa forma mais efetividade e transparência ao programa. “Desde a inscrição até a seleção, todo o processo é feito de forma eletrônica, sem interferência humana, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo programa e considerando os dados informados pelo próprio cidadão no Cadastro Único”, destaca.

Givaldo também destaca que o processo online permite que o cidadão faça tudo de casa neste período de restrição de circulação por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus no Estado. “Neste ano, o programa entra no pacote de medidas sociais apresentadas pelo governador Renato Casagrande como uma das ações de proteção social de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus”, acrescenta.

VAGAS DISPONÍVEIS

As vagas são para Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem quer tirar sua primeira carteira de motorista.

Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar entre as opções:

Adição de categoria A (moto)



Adição de Categoria B (carro)



Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus)



Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta).



Os critérios de seleção consideram, com base nos dados informados pelo cidadão no Cadastro Único, a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo, beneficiário do Bolsa Família e data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.

Também serão abertas, ainda neste ano, mais 2.500 vagas na 2ª fase do programa, em junho, e outras 2.500 na 3ª fase, em setembro, totalizando 8 mil carteiras de motorista e um investimento de R$ 11 milhões em 2021.

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