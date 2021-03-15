Startup capixaba oferece soluções para CNH cassada, suspensa e cancelada

Motoristas profissionais ou do dia a dia: todos os condutores precisam estar atentos em relação à regularidade da CNH Crédito: Divulgação/Agência SaFre

Para reverter as consequências da crise econômica desencadeada pela pandemia, muitas empresas tiveram que se reinventar e adotar o formato 100% digital. Embora o cenário seja complexo, há negócios que conseguiram ganhar mais espaço e aumentar, inclusive, suas atividades para outros Estados, como é o caso da Agência SaFre. Agora, a startup capixaba oferece soluções para motoristas de todo o país com problemas na CNH.

Todos os serviços para motoristas irregulares prestados pela Agência SaFre são no formato digital, não sendo necessário que o condutor se ausente de sua casa ou das atividades de trabalho para buscar uma solução para regularizar sua CNH. A empresa oferece canais oficiais on-line que vão desde o atendimento, passando pela análise de documentos até a chegada do requerimento ao Detran e demais órgãos autuadores.

No mesmo momento em que a Agência SaFre adotou formato digital, os Detran’s de vários Estados passaram a disponibilizar procedimentos 100% on-line para os motoristas, como defesas prévias, indicação de real condutor, recursos de multas, CNH digital, CRVL digital, emissão de nada consta e até mesmo, em algumas regiões, a alteração de endereço e transferência de propriedade de veículo. É o caso, por exemplo, dos Detran’s do Espírito Santo e de São Paulo, que viabilizam os procedimentos em suas plataformas virtuais.

De acordo com o sócio da Agência SaFre Neucimar Nunes, os desajustes financeiros que a empresa sofreu nas primeiras semanas da pandemia foi um choque interno que precisou ser revertido. “Foi exigido ajustes de todos os sócios quanto às modificações administrativas para efeitos imediatos, e foi assim que chegamos ao formato 100% digital”, observa.

Segundo a SaFre, a imprudência dos motoristas é uma das principais causas de irregularidades do registro de CNH, conforme as métricas da empresa em relação aos motoristas atendidos em 2019 e 2020. Crédito: Divulgação/Agência SaFre

SERVIÇOS OFERECIDOS

Atualmente, a SaFre oferece serviços de soluções para motoristas com CNH suspensa, cassada ou cancelada, com providências administrativas que possibilitam o condutor a permanecer dirigindo, conforme prevê a legislação de trânsito. A empresa também cuida de multas, defesa prévia de auto de infração, defesa de penalidade de suspensão por pontuação, direta ou cassação.

Além disso, atua também diretamente nos órgãos autuadores, como DER, DNIT, PRF, por exemplo, oferecendo serviço voltado para os autos de infrações como indicação de real condutor, requerimento de cancelamento de auto infracional, entre outros.

A atuação da empresa abrange motoristas com necessidades simples, desde uma mera consulta de pontuação, até bloqueios mais complexos como penalidade de cassação ou excesso demasiado de pontos, para motoristas que emprestam veículos ou possuem muitos veículos em seu CPF, na posse de terceiros. As soluções variam para cada necessidade distinta dos motoristas que se tornam clientes e a análise da solução a ser proposta varia desde a avaliação do recebimento devido das notificações para exercício da ampla defesa do condutor, até a análise do histórico do motorista frente aos órgãos penalizadores e autuadores.

ATENDIMENTO SEM SAIR DE CASA

Em harmonia com o novo comportamento exigido pelas empresas e repartições públicas quanto às restrições de contato físico, a atuação da startup capixaba tornou-se fundamental no sentido de evitar aglomerações e filas, além de facilitar e muito a compreensão dos condutores quanto às suas dificuldades com CNH e veículos. Isso porque, muitas vezes, falta entendimento e até tempo dos condutores para se dirigirem até uma agência do Detran, do DNIT ou do DER, por exemplo. Por isso, todos os procedimentos de regularização de CNH podem ser feitos sem que o motorista saia de casa ou do trabalho. A empresa disponibiliza canais oficias interativos e humanizados de atendimento: telefones fixos, celulares, envio de documentos por meio de programas de mensagens instantâneas, assinaturas eletrônicas digitais, entre outros.

A empresa conta hoje com mais de 250 parceiros em todo o país e uma equipe comercial e administrativa centralizada na matriz, no bairro Enseada do Suá, em Vitória. A agência possui divisões administrativas para cada segmento de motoristas, especialmente aqueles que dependem da CNH para exercício de atividades profissionais, como caminhoneiros, carreteiros, condutores de categoria C, D e E, além, é claro, dos profissionais autônomos, que são categoria A e B, que dependem da carteira de habilitação para trabalhar.

A Central de Atendimento ao Motorista (CAM) da Agência SaFre oferece soluções para condutores com CNH suspensa, cassada e cancelada do país inteiro. Crédito: Divulgação/Agência SaFre

A SaFre ainda oferece um auxílio gratuito a toda sociedade, no que diz respeito a agendamento para atendimento presencial nas agências do Detran, agendamento para colhetura de biometria, captura de imagem, acesso e envio de DUA para renovação ou solicitação de segunda via de CNH. Segundo a gerente de Relacionamento ao Cliente, Marcela Rayna, muitos motoristas encontram obstáculos para esses acessos que são oferecidos de maneira gratuita e facilitada no site do Detran.

“As demandas na central de atendimento ao cliente passaram a ser ocupadas com pedidos de ajuda de motoristas que não conseguem usufruir dos serviços digitais oferecidos pelos Detran’s, que disponibilizam em seus sites um número imenso de facilitadores digitais para CNH, auto de infração, penalidades e também veículos”, explica.

REFERÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA CNH

Agora, com a ampliação do atendimento para todo o país, a Agência Safre pretende se tornar a maior referência em assuntos de CNH suspensa, cassada e cancelada e temas de trânsito, por meio da extensão dos serviços em parcerias com Institutos de Trânsito, despachantes, autoescolas, uso da marca por empresas de aplicativos de transportes como benefício aos motoristas cadastrados, seguradoras, rastreadoras, entre outros.

O ritmo acelerado para acompanhar a tendência na crise da pandemia teve um resultado melhor que o esperado, segundo Neucimar Nunes. “As referências positivas de quase uma década de atuação auxiliaram no processo de credibilidade para uma atuação 100% on-line. Em uma atividade empresarial comumente conhecida, infelizmente, por práticas muito duvidosas, estamos felizes com os resultados”, finaliza.

A Agência SaFre investiu em equipamento, sistema tecnológico e equipe qualificada para oferecer estrutura operacional a central de atendimento, tornando mais eficaz e ágil as soluções oferecidas ao motorista, sem que seja preciso sair de casa. Crédito: Agência SaFre/Divulgação

COMO RESOLVER PROBLEMAS NA CNH

Motoristas com CNH suspensa, cassada ou cancelada podem fazer contato direto com a CAM (Central de atendimento ao Motorista) e solicitar análise gratuita da sua CNH e contratar o serviço de solução que for mais eficiente para seu tipo de irregularidade. Já os motoristas que não estão irregulares, mas precisam de auxílio para usufruir dos serviços digitais que o Detran oferece, também podem acionar a CAM da SaFre.