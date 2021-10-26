CNH Social: ES abre mais 2,5 mil vagas para tirar carteira de graça

ES abre mais 2,5 mil vagas para tirar a CNH Social Crédito: Radar Nacional

programa CNH Social. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Pessoas de baixa renda interessadas em tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou mudar de categoria de forma gratuita podem participar da nova fase do. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ). Estão sendo disponibilizadas 2.500 vagas para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico ).

A 3ª fase do programa foi anunciada pelo governo do Espírito Santo nesta terça-feira (26), em evento no Palácio Anchieta, em Vitória . Ao todo, o CNH Social deve contemplar 8.000 pessoas com carteiras de motorista em 2021, com recursos de R$ 11 milhões, segundo o governo estadual. O resultado desta etapa será divulgado no dia 11 de novembro, no site do Detran-ES, a partir das 12h.

Uma chamada de suplentes será divulgada em 2 de dezembro para o preenchimento de vagas remanescentes, em caso de desclassificação de candidatos. Segundo o Detran-ES, 5% das inscrições serão reservadas para pessoas com deficiência.

SOBRE AS INSCRIÇÕES

Podem se inscrever cadastrados no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos até o último dia 10 de setembro. Também é necessário ter 18 anos ou mais, residir no Espírito Santo e ter renda familiar de até dois salários mínimos, além de não ser impedido judicialmente de ter a CNH.