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3ª fase do programa

CNH Social: ES abre mais 2,5 mil vagas para tirar carteira de graça

Oportunidades são para pessoas de baixa renda cadastradas no CadÚnico. Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 4 de novembro, no site do Detran-ES

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:13

Ana Caroliny Ritti

Ana Caroliny Ritti

Publicado em 

26 out 2021 às 14:13
CNH
ES abre mais 2,5 mil vagas para tirar a CNH Social Crédito: Radar Nacional
Pessoas de baixa renda interessadas em tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou mudar de categoria de forma gratuita podem participar da nova fase do programa CNH Social. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Estão sendo disponibilizadas 2.500 vagas para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
A 3ª fase do programa foi anunciada pelo governo do Espírito Santo nesta terça-feira (26), em evento no Palácio Anchieta, em Vitória. Ao todo, o CNH Social deve contemplar 8.000 pessoas com carteiras de motorista em 2021, com recursos de R$ 11 milhões, segundo o governo estadual. O resultado desta etapa será divulgado no dia 11 de novembro, no site do Detran-ES, a partir das 12h.
Uma chamada de suplentes será divulgada em 2 de dezembro para o preenchimento de vagas remanescentes, em caso de desclassificação de candidatos. Segundo o Detran-ES, 5% das inscrições serão reservadas para pessoas com deficiência.

SOBRE AS INSCRIÇÕES

Podem se inscrever cadastrados no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos até o último dia 10 de setembro. Também é necessário ter 18 anos ou mais, residir no Espírito Santo e ter renda familiar de até dois salários mínimos, além de não ser impedido judicialmente de ter a CNH.
Na inscrição no site do Detran-ES, o candidato deve selecionar a categoria para primeira habilitação, mudança ou adição de categoria, divididas em A (moto) ou B (carro) D (van e ônibus) e E (caminhão e carreta).

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