Cinco apostas feitas no ES "batem na trave" e fazem a quina da Mega-Sena

Cinco apostas realizadas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena e vão levar R$ 31.279,23 cada uma delas. Já o prêmio principal, de R$ 43 milhões, saiu para um apostador do Mato Grosso.
As apostas capixabas foram realizadas em Ibatiba (Loteria Ibatiba), Serra (Jotaely Lotérica), Vila Velha (Loterias Show de Bola e Lotomania Loteria) e Vitória (Estrela Lot LTDA). Na Lotomania, a aposta foi realizada em bolão de 11 cotas, com sete números marcados e, por isso, o valor será pago em dobro, totalizando R$ 62.558,43.
Os números sorteados pela Caixa nessa quinta-feira (11) foram 10-11-21-23-28-30. A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizada neste sábado (13), será de R$ 3 milhões.
Além dos ganhadores do ES, outras 111 apostas acertaram cinco números, e 7.633 levaram R$ 679,07 por quatro acertos.