Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por pouco!

Cinco apostas feitas no ES "batem na trave" e fazem a quina da Mega-Sena

Cada um dos apostadores do Estado que ficaram "no quase" vão levar para casa mais de R$ 31 mil; uma aposta do Mato Grosso acertou os seis números e embolsou R$ 43 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2023 às 14:44

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 14:44

Cinco apostas realizadas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena e vão levar R$ 31.279,23 cada uma delas. Já o prêmio principal, de R$ 43 milhões, saiu para um apostador do Mato Grosso.
As apostas capixabas foram realizadas em Ibatiba (Loteria Ibatiba), Serra (Jotaely Lotérica), Vila Velha (Loterias Show de Bola e Lotomania Loteria) e Vitória (Estrela Lot LTDA). Na Lotomania, a aposta foi realizada em bolão de 11 cotas, com sete números marcados e, por isso, o valor será pago em dobro, totalizando R$ 62.558,43. 
Os números sorteados pela Caixa nessa quinta-feira (11) foram 10-11-21-23-28-30. A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizada neste sábado (13), será de R$ 3 milhões.
Além dos ganhadores do ES, outras 111 apostas acertaram cinco números, e 7.633 levaram R$ 679,07 por quatro acertos.

Veja Também

ES recebe novo alerta amarelo de perigo potencial para chuva intensa

Chuva continua? Confira como fica o tempo no fim de semana no ES

Primeiro suplente do deputado Lucas Polese é aliado de Magno Malta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

loterias mega-sena
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados