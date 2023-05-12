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Norte e Noroeste

ES recebe novo alerta amarelo de perigo potencial para chuva intensa

Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia;  frente fria deve continuar no território capixaba até o fim de semana
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mai 2023 às 10:36

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 10:36

Espírito Santo recebe novo alerta amarelo de perigo potencial para chuva intensa
Espírito Santo recebe novo alerta amarelo de perigo potencial para chuva intensa Crédito: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Espírito Santo recebeu um novo alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido das 10h desta sexta-feira (12) até as 10h de sábado (13). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) compreende cidades localizadas nas regiões Norte e Noroeste. O tempo instável no Estado é provocado por uma frente fria que deve continuar no território capixaba até o fim de semana. 
Nas cidades classificadas com o alerta, pode chover de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Durante a vigência do aviso, o risco é baixo para corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em amarelo:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Laranja da Terra
  21. Linhares
  22. Mantenópolis
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Sooretama
  40. Vila Pavão
  41. Vila Valério

Recomendações para os moradores

- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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