Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Vitória

Um ciclista morreu atropelado na noite desta quarta-feira (14) na Vila Rubim, em Vitória. O homem descia a Ladeira São João em uma bicicleta sem freio, não conseguiu parar, invadiu a Avenida Marcos de Azevedo e acabou atingido por um caminhão.
A avenida dá acesso à Segunda Ponte e tinha intenso trânsito quando o acidente aconteceu, por volta das 20h30.
A vítima, identificada apenas como Romildo, morreu na hora. Ele era flanelinha na região do Parque Moscoso.
De acordo com o Batalhão de Trânsito, o caminhoneiro ficou no local, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele foi levado para delegacia, foi ouvido e liberado.