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Chuva deixa ruas alagadas em São Gabriel da Palha

Foram apenas 15 minutos de chuva, mas o sistema de drenagem do centro da cidade não deu conta do grande volume de água. Nenhum estabelecimento comercial foi atingido
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 mar 2022 às 19:29

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:29

Uma chuva forte deixou ruas alagadas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, durante a tarde desta terça-feira (8). Foram cerca de 15 minutos de chuva, mas o bastante para deixar pelo menos duas ruas do Centro da cidade tomadas pela água, que causou transtornos para quem passava no local. Veja no vídeo acima.
 De acordo com a prefeitura, o alagamento foi causado porque o sistema de drenagem não deu conta do grande volume de água que desceu das partes mais altas da cidade. Nenhum estabelecimento comercial foi atingido. 
Chuva alaga ruas de São Gabriel da Palha durante a tarde desta terça-feira (8).
Chuva alaga ruas de São Gabriel da Palha durante a tarde desta terça-feira (8). Crédito: Leitor | A Gazeta
* Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.

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