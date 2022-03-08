Chuva deixa ruas alagadas em São Gabriel da Palha

Uma chuva forte deixou ruas alagadas em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, durante a tarde desta terça-feira (8). Foram cerca de 15 minutos de chuva, mas o bastante para deixar pelo menos duas ruas do Centro da cidade tomadas pela água, que causou transtornos para quem passava no local. Veja no vídeo acima.
De acordo com a prefeitura, o alagamento foi causado porque o sistema de drenagem não deu conta do grande volume de água que desceu das partes mais altas da cidade. Nenhum estabelecimento comercial foi atingido.
* Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.