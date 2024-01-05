Chuva causa transtornos em cidades do Sul do ES; veja imagens

Distrito de Menino Jesus, em Distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire Crédito: Prefeitura de Muniz Freire

Por conta do grande volume de chuva que atingiu o Espírito Santo na tarde e noite de quinta-feira (4), cidades do Sul do Estado registraram transtornos. Em Muniz Freire, o rio subiu em um distrito e alagou as ruas, deixando uma pessoa desalojada. Há registros de pontos de alagamentos também em Cachoeiro de Itapemirim, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.

Os moradores do distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire, ficaram assustados. Segundo a prefeitura, o rio subiu 4 metros e provocou uma enchente. Equipes da Defesa Civil da cidade e da Secretaria Municipal de Obras estão no local avaliando os estragos.

Já na ES 181, rodovia entre o Centro e o distrito de Piaçu, alguns pontos foram afetados pela queda de barreiras, porém, já foram desobstruídas. A pessoa desalojada, segundo o município, esta na casa de amigos.

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Chuva causa danos em municípios do Sul do Estado

Cachoeiro de Itapemirim

Na manhã desta quinta-feira (5), ruas do distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, registram pontos de alagamentos. Segundo a Defesa Civil, o local é a parte mais baixa da cidade e primeira a ser afetada com a cheia. O nível rio esta estável e caindo, segundo o coordenador da defesa Civil, Inácio Daroz.

São José do Calçado

Um canal do Rio do Córrego de Areia, no interior de São José do Calçado, subiu durante a noite e alagou algumas ruas baixas. A defesa Civil do município disse que nesta manhã a água já havia baixado, porém, continuavam em alerta. A cidade foi a que registrou o maior volume de chuva nas últimas horas no Espírito Santo.

Bom Jesus do Norte