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Saúde pública

Chikungunya: cidades do Norte do ES lideram ranking de casos

Em Pedro Canário já foram registrados 220 casos, com unidades de saúde sobrecarregadas
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

24 mai 2023 às 13:48

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 13:48

No estado do Espírito Santo, além do aumento dos casos de dengue, outra doença vem chamando a atenção das autoridades de saúde: a chikungunya. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, mais de 1.500 pessoas foram diagnosticadas com a doença este ano em todo o estado. As cidades do norte do Estado lideram o ranking da chikungunya, com destaque para Pedro Canário, onde já foram confirmados 220 casos.
A orientação dos especialistas é de que as medidas de prevenção para a dengue sejam seguidas também para a chikungunya, pois ambas são transmitidas pelo mesmo mosquito vetor. Além disso, é importante destacar a importância de evitar a proliferação do mosquito transmissor também para a zika, outra doença que pode surgir.

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Os sintomas da chikungunya incluem febre e fortes dores nas articulações. Em Pedro Canário, moradores que contraíram a doença relatam a gravidade dos sintomas. Com o aumento dos casos, as unidades de saúde estão sobrecarregadas, exigindo um plano de contingência para atender a população.
Outras cidades com alta incidência da doença incluem Mucurici e Sooretama, onde as prefeituras intensificaram ações educativas e visitas de agentes de endemias para combater a doença.
A chikungunya é uma doença infecciosa febril transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os mesmos transmissores da dengue e da febre amarela. É fundamental o combate à doença por meio de um trabalho conjunto entre autoridades e moradores, com atenção especial à eliminação de água parada.
A Secretaria Estadual de Saúde tem orientado os municípios a realizarem atividades de bloqueio de casos e intensificar as ações nas casas. É importante procurar uma unidade de saúde ao apresentar os sintomas e manter-se hidratado.

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.Atualmente, o estado do Espírito Santo registra mais de 9.000 notificações de chikungunya, com mais de 1.500 casos confirmados. A conscientização e a prevenção são fundamentais para combater essas doenças.
Atualização das regiões: Em Cachoeiro, foram confirmados cinco casos de chikungunya este ano, sem registro de óbitos. Em Colatina, foram confirmados dois casos, também sem mortes relacionadas à doença.

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