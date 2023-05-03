Anchieta usa micro-organismo no combate à dengue no município

Produto tem ajudado na ação de controle da proliferação de mosquitos no rio Una Crédito: Divulgação | Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está utilizando um ativo biológico para ajudar no combate à dengue no município. Na ação de controle da proliferação de mosquitos no rio Una, iniciada nesta semana, está sendo usado um micro-organismo ao invés do veneno químico. A estratégia é utilizada em outros países e é uma aposta do município, que já registrou mais de 460 casos da doença somente neste ano.

O micro-organismo aplicado é o Bacillus Thuringiensis subsp Israelenses (BTi), presente na natureza, com eficiência no controle de larvas de mosquitos. De acordo com o gerente Operacional de Vigilância em Saúde, o biólogo Carlos Hemilio Fontana Gomes, a aplicação é indicada para grandes locais com acúmulo de água parada.

Segundo a Prefeitura de Anchieta, parte do rio Una está com o fluxo de água parcialmente obstruído, por isso a estratégia foi adotada. Neste ano, o município notificou 1.066 casos suspeitos de dengue, com 469 confirmados, 23 descartados e outros 604 aguardando resultado.

“É importante reforçar ainda aos moradores sobre a fiscalização periódica dos quintais, calhas e caixas de água. A ação mais importante é a inspeção e a manutenção individual dos quintais e terrenos das casas limpos, livres de lixo, entulhos, matéria orgânica e outros objetos que possam acumular água e servirem de criadouros aos mosquitos”, informa o município em nota disponibilizada no site.