Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Adeus, veneno!

Anchieta usa micro-organismo no combate à dengue no município

Para controle da proliferação de mosquitos no rio Una, iniciada nesta semana, está sendo usado um ativo biológico ao invés do veneno químico
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

03 mai 2023 às 10:29

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:29

Em 2023, o município já confirmou mais de 400 casos da doença.
Produto tem ajudado na ação de controle da proliferação de mosquitos no rio Una Crédito: Divulgação | Prefeitura de Anchieta
A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, está utilizando um ativo biológico para ajudar no combate à dengue no município. Na ação de controle da proliferação de mosquitos no rio Una, iniciada nesta semana, está sendo usado um micro-organismo ao invés do veneno químico. A estratégia é utilizada em outros países e é uma aposta do município, que já registrou mais de 460 casos da doença somente neste ano.
O micro-organismo aplicado é o Bacillus Thuringiensis subsp Israelenses (BTi), presente na natureza, com eficiência no controle de larvas de mosquitos. De acordo com o gerente Operacional de Vigilância em Saúde, o biólogo Carlos Hemilio Fontana Gomes, a aplicação é indicada para grandes locais com acúmulo de água parada.
Segundo a Prefeitura de Anchieta, parte do rio Una está com o fluxo de água parcialmente obstruído, por isso a estratégia foi adotada. Neste ano, o município notificou 1.066 casos suspeitos de dengue, com 469 confirmados, 23 descartados e outros 604 aguardando resultado.
Em todo o Espírito Santo, foram confirmados 58.891 casos da doença, com 43 óbitos confirmados, número seis vezes maior do que o que foi registrado em todo o ano de 2022.
“É importante reforçar ainda aos moradores sobre a fiscalização periódica dos quintais, calhas e caixas de água. A ação mais importante é a inspeção e a manutenção individual dos quintais e terrenos das casas limpos, livres de lixo, entulhos, matéria orgânica e outros objetos que possam acumular água e servirem de criadouros aos mosquitos”, informa o município em nota disponibilizada no site.
Anchieta usa micro-organismo no combate à dengue no município

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta Saúde Dengue
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados