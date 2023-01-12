Um senhor de 46 anos com câncer em estágio avançado e sua companheira; e uma mãe com um bebê de 6 meses foram resgatados. Segundo o Notaer, esses moradores estavam em uma fazenda de difícil acesso e em condição crítica.

Your browser does not support the audio element. Cheia do Rio Doce - famílias são resgatadas de helicóptero em Linhares

Imagens feitas pela equipe de serviço operacional mostram o resgate e também cenário dos alagamentos na zona rural (veja no vídeo acima). O nível do rio no município atingiu 4,97 metros, conforme o último Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, do Serviço Geológico do Brasil, ultrapassando a cota de inundação (de 3,45 metros).

As vítimas foram resgatadas e levadas para o aeroporto de Linhares, onde foram entregues para equipes de saúde do município.