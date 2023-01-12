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Cheia do Rio Doce: famílias são resgatadas de helicóptero em Linhares

Um senhor de 46 anos com câncer em estágio avançado e sua companheira; e uma mãe com um bebê de 6 meses foram resgatados
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:39

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:39

cheia do Rio Doce tem deixado moradores ilhados no interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Em Regência, na manhã desta quinta-feira (12), duas famílias precisaram ser resgatadas no helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), acionado para dar apoio ao Corpo de Bombeiros.
Um senhor de 46 anos com câncer em estágio avançado e sua companheira; e uma mãe com um bebê de 6 meses foram resgatados. Segundo o Notaer, esses moradores estavam em uma fazenda de difícil acesso e em condição crítica.
Cheia do Rio Doce - famílias são resgatadas de helicóptero em Linhares
Imagens feitas pela equipe de serviço operacional mostram o resgate e também cenário dos alagamentos na zona rural (veja no vídeo acima). O nível do rio no município atingiu 4,97 metros, conforme o último Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Doce, do Serviço Geológico do Brasil, ultrapassando a cota de inundação (de 3,45 metros).
As vítimas foram resgatadas e levadas para o aeroporto de Linhares, onde foram entregues para equipes de saúde do município.
A reportagem procurou a Prefeitura de Linhares, assim que houver retorno o texto será atualizado.

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