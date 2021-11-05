Cesan suspende abastecimento em bairros de Vitória e Cariacica nesta sexta (5)

Segundo a empresa, a previsão é de que os serviços sejam finalizados até as 19h. Além disso, a autarquia estadual salientou que o abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24h após o encerramento das atividades.
Os imóveis que têm reservatório adequado para consumo dos residentes não ficarão sem água. A Cesan recomenda que a população poupe água, evite o desperdício e pratique o reúso sempre que possível.
BAIRROS AFETADOS - VITÓRIA:
- Ariovaldo Favalessa;
- Bela Vista;
- Bento Ferreira;
- Caratoíra;
- Centro;
- Comdusa;
- Conquista;
- Consolação;
- Piedade;
- Lourdes;
- Cabral;
- Moscoso;
- Quadro;
- Estrelinha;
- Fonte Grande;
- Forte São João;
- Grande Vitória;
- Gurigica;
- Horto;
- Ilha das Caieiras;
- Ilha de Santa Maria;
- Ilha do Príncipe;
- Inhangueta;
- Jucutuquara;
- Mario Cypreste;
- Monte Belo;
- Nazareth;
- Nova Palestina;
- Parque Moscoso;
- Redenção;
- Romão;
- Santa Cecília;
- Santa Clara;
- Santa Tereza;
- Santo André;
- Santo Antônio;
- Santos Reis;
- São José;
- São Pedro;
- Universitário;
- Vila Rubim.
CARIACICA
- Jardim América;
- Vasco da Gama.