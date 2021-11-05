Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manutenção emergencial

Cesan suspende abastecimento em bairros de Vitória e Cariacica nesta sexta (5)

A previsão é de que os serviços sejam finalizados até as 15h. O abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24h após o encerramento das atividades
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

05 nov 2021 às 11:05

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 11:05

Defensoria pediu à Cesan que esclareça o abastecimento irregular de água em bairros da Capital
Bairros da Grande Vitória tem abastecimento de água suspenso por conta de manutenção de emergência Crédito: EBC
Cesan comunicou, nesta sexta-feira (5), que foi necessário suspender o abastecimento de água para bairros de Vitória e Cariacica por conta de uma manutenção emergencial na rede nesta sexta-feira (5).
Segundo a empresa, a previsão é de que os serviços sejam finalizados até as 19h. Além disso, a autarquia estadual salientou que o abastecimento será normalizado de forma gradativa em até 24h após o encerramento das atividades.
Os imóveis que têm reservatório adequado para consumo dos residentes não ficarão sem água. A Cesan recomenda que a população poupe água, evite o desperdício e pratique o reúso sempre que possível.

BAIRROS AFETADOS - VITÓRIA:

  • Ariovaldo Favalessa;
  • Bela Vista;
  • Bento Ferreira;
  • Caratoíra;
  • Centro;
  • Comdusa;
  • Conquista;
  • Consolação;
  • Piedade;
  • Lourdes;
  • Cabral;
  • Moscoso;
  • Quadro;
  • Estrelinha;
  • Fonte Grande;
  • Forte São João;
  • Grande Vitória;
  • Gurigica;
  • Horto;
  • Ilha das Caieiras;
  • Ilha de Santa Maria;
  • Ilha do Príncipe;
  • Inhangueta;
  • Jucutuquara;
  • Mario Cypreste;
  • Monte Belo;
  • Nazareth;
  • Nova Palestina;
  • Parque Moscoso;
  • Redenção;
  • Romão;
  • Santa Cecília;
  • Santa Clara;
  • Santa Tereza;
  • Santo André;
  • Santo Antônio;
  • Santos Reis;
  • São José;
  • São Pedro;
  • Universitário;
  • Vila Rubim.

CARIACICA

  • Jardim América;
  • Vasco da Gama.

Veja Também

Justiça manda pagar R$ 2 mil por dia para morador que ficou sem água em Colatina

Chafariz na BR 101? Vazamento de água chama a atenção na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Cariacica Grande Vitória Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados