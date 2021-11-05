Cesan programa manutenção para sábado (13) em bairros da Grande Vitória

A Cesan comunicou uma manutenção para sábado (13), das 7h às 19h, que pode afetar o abastecimento de água em bairros de Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória.
Segundo a empresa, o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após o término dos serviços. Confira a lista dos bairros afetados:
CARIACICA
- Alto Boa Vista;
- Alto Lage;
- Alzira Ramos;
- Aparecida;
- Bandeirantes;
- Bela Aurora;
- Bela Vista;
- Boa Sorte;
- Cacaroca;
- Campina Grande;
- Campo Belo;
- Campo Grande;
- Castelo Branco;
- Chácaras União;
- Cruzeiro do Sul;
- Dom Bosco;
- Expedito;
- Flexal I;
- Flexal II;
- Graúna;
- Itacibá;
- Itanguá;
- Itapemirim;
- Itaquari;
- Jardim América;
- Jardim Botânico;
- Jardim Campo Grande;
- Jardim de Alah;
- Maracanã;
- Morada de Santa Fé;
- Mucuri;
- Nova Brasília;
- Nova Campo Grande;
- Nova Canaã;
- Nova Valverde;
- Novo Brasil;
- Novo Horizonte;
- Operário;
- Oriente;
- Padre Gabriel;
- Parque Gramado;
- Piranema;
- Planeta;
- Porto de Santana;
- Porto Novo;
- Presidente Médice;
- Retiro Saudoso;
- Rio Branco;
- Rio Marinho;
- Rosa da Penha;
- Santa Bárbara;
- Santa Cecília;
- Santa Paula;
- Santana;
- Santo André;
- São Benedito;
- São Conrado;
- São Francisco;
- São Geraldo;
- São Geraldo II;
- São Gonçalo;
- Serra do Anil;
- Sotelândia;
- Sotema;
- Tabajara;
- Tiradentes;
- Tucum;
- Vale dos Reis;
- Vale Esperança;
- Valparaíso;
- Vasco da Gama;
- Vera Cruz;
- Vila Capixaba;
- Vila Independência;
- Vila Isabel;
- Vila Palestina;
- Vila Prudêncio;
- Vista Dourada;
- Vista Linda;
- Vista Mar.
VIANA
- Areinha;
- Arlindo Villaschi;
- Campo Grande;
- Canaã;
- Caxias do Sul;
- Marcílio de Noronha;
- Morada Bethania;
- Parque Industrial;
- Primavera;
- Ribeira;
- Soteco;
- Universal;
- Vale do Sol;
- Vila Bethania.
VILA VELHA
- 23 de Maio;
- Alecrim;
- Alvorada;
- Araças;
- Argolas;
- Aribiri;
- Ataide;
- Balneário Ponta da Fruta;
- Barra do Jucu;
- Barramares;
- Boa Vista I;
- Boa Vista II;
- Brisamar;
- Cavaliere;
- Centro de Vila Velha;
- Chácara do Conde;
- Cidade da Barra;
- Cobi de Baixo;
- Cobi de Cima;
- Cobilândia;
- Cocal;
- Coqueiral de Itaparica;
- Cristóvão Colombo;
- Darly Santos;
- Divino Espírito Santo;
- Dom João Batista;
- Garoto;
- Glória;
- Guaranhuns;
- Ibes;
- Ilha da Conceição;
- lha das Flores;
- Ilha dos Ayres;
- Ilha dos Bentos;
- Industrial;
- Interlagos;
- Itapuã;
- Itapuera da Barra;
- Jabaeté;
- Jaburuna;
- Jardim Asteca;
- Jardim Colorado;
- Jardim do Vale;
- Jardim Guadalajara;
- Jardim Guaranhuns;
- Jardim Marilândia;
- João Goulart;
- Jockey de Itaparica;
- Morada da Barra;
- Morada do Sol;
- Morro da Lagoa;
- Normilia da Cunha;
- Nossa Senhora da Penha;
- Nova América;
- Nova Itaparica;
- Nova Ponta da Fruta;
- Novo México;
- Olaria;
- Paul;
- Pedra dos Búzios;
- Planalto;
- Ponta da Fruta;
- Pontal das Garças;
- Praia da Costa;
- Praia das Gaivotas;
- Praia de Itaparica;
- Praia dos Recifes;
- Primeiro de Maio;
- Residencial Coqueiral;
- Retiro do Congo;
- Rio Marinho;
- Riviera da Barra;
- Sagrada Família;
- Santa Clara;
- Santa Inês;
- santa Mônica;
- Santa Mônica Popular;
- Santa Paula I;
- Santa Paula II;
- Santa Rita;
- Santos Dumont;
- São Conrado;
- São Torquato;
- Soteco;
- Terra Vermelha;
- Vale Encantado;
- Vila Batista;
- Vila Garrido;
- Vila Guaranhuns;
- Vila Nova;
- Vista da Penha;
- Zumbi dos Palmares;
- Recanto da Sereia.
VITÓRIA
- Andorinhas;
- Ariovaldo Favalessa;
- Barro Vermelho;
- Bela Vista;
- Bento Ferreira;
- Bonfim;
- Caratoira;
- Centro de Vitória;
- Comdusa;
- Conquista;
- Consolação;
- Penha;
- Piedade;
- Lourdes;
- Cabral;
- Cruzamento;
- Moscoso;
- Quadro;
- Enseada do Suá;
- Estrelinha;
- Fonte Grande;
- Forte São João;
- Fradinhos;
- Grande Vitória;
- Gurigica;
- Horto;
- Ilha das Caieiras;
- Ilha de Santa Maria;
- Ilha do Boi;
- Ilha do Frade;
- Ilha do Príncipe;
- Inhanguetá;
- Itararé;
- Jesus de Nazareth;
- Joana Darc;
- Jucutuquara;
- Mario Cypreste;
- Maruipe;
- Monte Belo;
- Nazareth;
- Nova Palestina;
- Parque Moscoso;
- Praia do Canto;
- Praia do Suá;
- Redenção;
- Resistência;
- Romão;
- Santa Cecília;
- Santa Helena;
- Santa Lúcia;
- Santa Luiza;
- Santa Martha;
- Santa Tereza;
- Santo André;
- Santo Antônio;
- Santos Dumont;
- Santos Reis;
- São Benedito;
- São Cristóvão;
- São José;
- São Pedro;
- Tabuazeiro;
- Universitário;
- Vila Rubim.