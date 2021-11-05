Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica, Viana, Vila Velha e Vitória

Cesan programa manutenção para sábado (13) em bairros da Grande Vitória

A manutenção ocorre das 7h às 19h e o abastecimento de água será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após o término dos serviços
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

05 nov 2021 às 12:28

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:28

Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória
Bairros da Grande Vitória podem passar por dificuldades durante manutenção, caso não exista reserva suficiente de água Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Cesan comunicou uma manutenção para sábado (13), das 7h às 19h, que pode afetar o abastecimento de água em bairros de CariacicaVianaVila Velha e Vitória.
Segundo a empresa, o abastecimento será restabelecido de maneira gradativa em até 24h após o término dos serviços. Confira a lista dos bairros afetados:

CARIACICA

  • Alto Boa Vista;
  • Alto Lage;
  • Alzira Ramos;
  • Aparecida;
  • Bandeirantes;
  • Bela Aurora;
  • Bela Vista;
  • Boa Sorte;
  • Cacaroca;
  • Campina Grande;
  • Campo Belo;
  • Campo Grande;
  • Castelo Branco;
  • Chácaras União;
  • Cruzeiro do Sul;
  • Dom Bosco;
  • Expedito;
  • Flexal I;
  • Flexal II;
  • Graúna;
  • Itacibá;
  • Itanguá;
  • Itapemirim;
  • Itaquari;
  • Jardim América;
  • Jardim Botânico;
  • Jardim Campo Grande;
  • Jardim de Alah;
  • Maracanã;
  • Morada de Santa Fé;
  • Mucuri;
  • Nova Brasília;
  • Nova Campo Grande;
  • Nova Canaã;
  • Nova Valverde;
  • Novo Brasil;
  • Novo Horizonte;
  • Operário;
  • Oriente;
  • Padre Gabriel;
  • Parque Gramado;
  • Piranema;
  • Planeta;
  • Porto de Santana;
  • Porto Novo;
  • Presidente Médice;
  • Retiro Saudoso;
  • Rio Branco;
  • Rio Marinho;
  • Rosa da Penha;
  • Santa Bárbara;
  • Santa Cecília;
  • Santa Paula;
  • Santana;
  • Santo André;
  • São Benedito;
  • São Conrado;
  • São Francisco;
  • São Geraldo;
  • São Geraldo II;
  • São Gonçalo;
  • Serra do Anil;
  • Sotelândia;
  • Sotema;
  • Tabajara;
  • Tiradentes;
  • Tucum;
  • Vale dos Reis;
  • Vale Esperança;
  • Valparaíso;
  • Vasco da Gama;
  • Vera Cruz;
  • Vila Capixaba;
  • Vila Independência;
  • Vila Isabel;
  • Vila Palestina;
  • Vila Prudêncio;
  • Vista Dourada;
  • Vista Linda;
  • Vista Mar.

VIANA

  • Areinha;
  • Arlindo Villaschi;
  • Campo Grande;
  • Canaã;
  • Caxias do Sul;
  • Marcílio de Noronha;
  • Morada Bethania;
  • Parque Industrial;
  • Primavera;
  • Ribeira;
  • Soteco;
  • Universal;
  • Vale do Sol;
  • Vila Bethania.

VILA VELHA

  • 23 de Maio;
  • Alecrim;
  • Alvorada;
  • Araças;
  • Argolas;
  • Aribiri;
  • Ataide;
  • Balneário Ponta da Fruta;
  • Barra do Jucu;
  • Barramares;
  • Boa Vista I;
  • Boa Vista II;
  • Brisamar;
  • Cavaliere;
  • Centro de Vila Velha;
  • Chácara do Conde;
  • Cidade da Barra;
  • Cobi de Baixo;
  • Cobi de Cima;
  • Cobilândia;
  • Cocal;
  • Coqueiral de Itaparica;
  • Cristóvão Colombo;
  • Darly Santos;
  • Divino Espírito Santo;
  • Dom João Batista;
  • Garoto;
  • Glória;
  • Guaranhuns;
  • Ibes;
  • Ilha da Conceição;
  • lha das Flores;
  • Ilha dos Ayres;
  • Ilha dos Bentos;
  • Industrial;
  • Interlagos;
  • Itapuã;
  • Itapuera da Barra;
  • Jabaeté;
  • Jaburuna;
  • Jardim Asteca;
  • Jardim Colorado;
  • Jardim do Vale;
  • Jardim Guadalajara;
  • Jardim Guaranhuns;
  • Jardim Marilândia;
  • João Goulart;
  • Jockey de Itaparica;
  • Morada da Barra;
  • Morada do Sol;
  • Morro da Lagoa;
  • Normilia da Cunha;
  • Nossa Senhora da Penha;
  • Nova América;
  • Nova Itaparica;
  • Nova Ponta da Fruta;
  • Novo México;
  • Olaria;
  • Paul;
  • Pedra dos Búzios;
  • Planalto;
  • Ponta da Fruta;
  • Pontal das Garças;
  • Praia da Costa;
  • Praia das Gaivotas;
  • Praia de Itaparica;
  • Praia dos Recifes;
  • Primeiro de Maio;
  • Residencial Coqueiral;
  • Retiro do Congo;
  • Rio Marinho;
  • Riviera da Barra;
  • Sagrada Família;
  • Santa Clara;
  • Santa Inês;
  • santa Mônica;
  • Santa Mônica Popular;
  • Santa Paula I;
  • Santa Paula II;
  • Santa Rita;
  • Santos Dumont;
  • São Conrado;
  • São Torquato;
  • Soteco;
  • Terra Vermelha;
  • Vale Encantado;
  • Vila Batista;
  • Vila Garrido;
  • Vila Guaranhuns;
  • Vila Nova;
  • Vista da Penha;
  • Zumbi dos Palmares;
  • Recanto da Sereia.

VITÓRIA

  • Andorinhas;
  • Ariovaldo Favalessa;
  • Barro Vermelho;
  • Bela Vista;
  • Bento Ferreira;
  • Bonfim;
  • Caratoira;
  • Centro de Vitória;
  • Comdusa;
  • Conquista;
  • Consolação;
  • Penha;
  • Piedade;
  • Lourdes;
  • Cabral;
  • Cruzamento;
  • Moscoso;
  • Quadro;
  • Enseada do Suá;
  • Estrelinha;
  • Fonte Grande;
  • Forte São João;
  • Fradinhos;
  • Grande Vitória;
  • Gurigica;
  • Horto;
  • Ilha das Caieiras;
  • Ilha de Santa Maria;
  • Ilha do Boi;
  • Ilha do Frade;
  • Ilha do Príncipe;
  • Inhanguetá;
  • Itararé;
  • Jesus de Nazareth;
  • Joana Darc;
  • Jucutuquara;
  • Mario Cypreste;
  • Maruipe;
  • Monte Belo;
  • Nazareth;
  • Nova Palestina;
  • Parque Moscoso;
  • Praia do Canto;
  • Praia do Suá;
  • Redenção;
  • Resistência;
  • Romão;
  • Santa Cecília;
  • Santa Helena;
  • Santa Lúcia;
  • Santa Luiza;
  • Santa Martha;
  • Santa Tereza;
  • Santo André;
  • Santo Antônio;
  • Santos Dumont;
  • Santos Reis;
  • São Benedito;
  • São Cristóvão;
  • São José;
  • São Pedro;
  • Tabuazeiro;
  • Universitário;
  • Vila Rubim.

Veja Também

Cesan suspende abastecimento em bairros de Vitória e Cariacica nesta sexta (5)

Justiça manda pagar R$ 2 mil por dia para morador que ficou sem água em Colatina

Chafariz na BR 101? Vazamento de água chama a atenção na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Cariacica Viana Vila Velha Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados