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Seca no ES

Cesan anuncia racionamento diário de água em São Gabriel da Palha

Segundo a empresa, ponto de captação já secou e precisou ser alterado; nível do Rio São José baixou drasticamente, especialmente na última semana
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 set 2024 às 15:57

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 15:57

São Gabriel da Palha adota restrição do uso de água por falta de chuva
Situação do Rio São José, que abastece a cidade de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Heriklis Douglas
Diante da falta de chuva, a cidade de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, vai iniciar o racionamento de água a partir de domingo (29), com paralisação total de abastecimento entre 11 e 16 horas. A decisão foi tomada a partir da redução considerável no volume do Rio São José, que abastece o município, e vale por tempo indeterminado.
Por causa da redução no volume de água do Rio São José, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) — responsável pelo abastecimento na cidade — precisou mudar o ponto de captação. "O ponto original secou por completo e não permite mais captar água", explicou Diogo Siqueira, assessor da diretoria operacional da Cesan.
"O nível do São José reduziu drasticamente. Para poder preservar o abastecimento e distribuir água de forma igualitária, vamos implementar a medida"
Diogo Siqueira - Assessor da diretoria operacional da Cesan
Caso ocorra agravamento na situação do volume do Rio São José, será implementado um sistema de rodízio na distribuição de água. Com isso, o município será dividido em três setores e, enquanto um setor for abastecido, os outros dois são paralisados.

Geração de energia paralisada

São Gabriel da Palha adota restrição do uso de água por falta de chuva
Nível baixo do Rio São José impressiona Crédito: Heriklis Douglas
A baixa do nível do Rio São José também contribuiu para a paralisação da geração de energia na Usina Cachoeira da Onça. Segundo a empresa Santa Maria Geração e Transmissão de Energia, responsável pela operação da usina, o reservatório da hidrelétrica não está mais acumulando água por causa da seca.  "Com a atual escassez hídrica, a geração está paralisada desde o dia 9 de agosto, com as comportas fechadas e com redução ao máximo do escoamento da água pelo sistema hidráulico da usina", informou a empresa.
Cesan anuncia racionamento diário de água em São Gabriel da Palha

Estado de alerta

Devido à seca atual e a possibilidade de prolongamento da estiagem, o Governo do Espírito Santo, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), decretou no dia 18 de setembro estado de alerta devido à escassez de água. A medida vale inicialmente apenas para os chamados grandes setores, como indústrias e agricultura. 
(Com informações de Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste)

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