Situação do Rio São José, que abastece a cidade de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Heriklis Douglas

Diante da falta de chuva, a cidade de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo , vai iniciar o racionamento de água a partir de domingo (29), com paralisação total de abastecimento entre 11 e 16 horas. A decisão foi tomada a partir da redução considerável no volume do Rio São José, que abastece o município, e vale por tempo indeterminado.

Por causa da redução no volume de água do Rio São José, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) — responsável pelo abastecimento na cidade — precisou mudar o ponto de captação. "O ponto original secou por completo e não permite mais captar água", explicou Diogo Siqueira, assessor da diretoria operacional da Cesan.

"O nível do São José reduziu drasticamente. Para poder preservar o abastecimento e distribuir água de forma igualitária, vamos implementar a medida" Diogo Siqueira - Assessor da diretoria operacional da Cesan

Caso ocorra agravamento na situação do volume do Rio São José, será implementado um sistema de rodízio na distribuição de água. Com isso, o município será dividido em três setores e, enquanto um setor for abastecido, os outros dois são paralisados.

Geração de energia paralisada

Nível baixo do Rio São José impressiona Crédito: Heriklis Douglas

A baixa do nível do Rio São José também contribuiu para a paralisação da geração de energia na Usina Cachoeira da Onça. Segundo a empresa Santa Maria Geração e Transmissão de Energia, responsável pela operação da usina, o reservatório da hidrelétrica não está mais acumulando água por causa da seca. "Com a atual escassez hídrica, a geração está paralisada desde o dia 9 de agosto, com as comportas fechadas e com redução ao máximo do escoamento da água pelo sistema hidráulico da usina", informou a empresa.

Your browser does not support the audio element. Cesan anuncia racionamento diário de água em São Gabriel da Palha

Estado de alerta

Devido à seca atual e a possibilidade de prolongamento da estiagem, o Governo do Espírito Santo, por meio da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), decretou no dia 18 de setembro estado de alerta devido à escassez de água . A medida vale inicialmente apenas para os chamados grandes setores, como indústrias e agricultura.