CBN tem programação especial para comemorar aniversário de Vitória

Ressaltando as oportunidades, o desenvolvimento e os desafios de Vitória, a Rádio CBN terá uma programação especial, na quarta-feira (08), em comemoração aos 470 anos da Capital capixaba. Neste ano, o programa é duplamente comemorativo, já que a cidade faz aniversário e a CBN Vitória completa 25 anos.

O especial multiplataforma será transmitido do Hotel Senac Ilha do Boi, com vista para a Curva da Jurema, de 9h30 às 12h na CBN Vitória (92,5 FM), no site A Gazeta e também no Instagram e no Facebook do site. A apresentação é da âncora e editora Fernanda Queiroz, e do apresentador Mário Bonella, que está de volta à programação da rádio.

“Pretendemos fazer um programa que tem a cara da cidade, com pessoas que amam Vitória. Mais do que ouvir historiadores, queremos conversar com pessoas que vivem na ilha e que, com suas particularidades e especialidades, defendem o melhor para o município. Além dos convidados, nossos comentaristas vão trazer análises interessantes sobre diversas características da cidade”, comenta Fernanda Queiroz.

Mesmo sem contar com a presença de plateia, o programa promete ser bem animado, com a presença do músico capixaba Amaro Lima, que propõe um passeio pelo Espírito Santo através da música. "Vou tocar canções que falam de Vitória e do Estado. Vitória é a capital de todos os capixabas, o lugar que conecta todos que vêm estudar, trabalhar, pessoas de outros municípios que se encontram por aqui. Vitória é uma cidade que abraça todos e estou muito feliz por, mais uma vez, homenageá-la", diz o músico.