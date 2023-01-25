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Após 4 meses

Causa de grande incêndio no Parque Paulo César Vinha ainda é investigada

Segundo o Corpo de Bombeiros, perícia ainda está em andamento e não há previsão para conclusão da investigação; fogo consumiu 37% da área de conservação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 jan 2023 às 09:30

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 09:30

Área queimada após mais de 24 horas de chamas no parque Paulo César Vinha
Parte da área queimada no Parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
Quatro meses depois do início do segundo maior incêndio registrado na história do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, o Corpo de Bombeiros ainda investiga a causa do incêndio que durou 34 dias e queimou 37% da unidade de conservação. Segundo a corporação, a perícia que apura a ocorrência está em andamento e não há qualquer prazo ou previsão para o fim da investigação.
Nos primeiros dias em que o incêndio começou, o Corpo de Bombeiros informou que um laudo, emitido em até 40 dias, detalharia as causas. A reportagem procurou a corporação em novembro, dezembro e janeiro. Nas três vezes, recebeu a mesma resposta. Na última terça-feira (24), um pedido de fonte para conversar sobre o assunto também não foi atendido.

Bombeiros | Nota na íntegra

"A perícia que apura as causas do incêndio está em andamento e não há detalhes que possam ser divulgados no momento. Devido à extensão da área afetada e à complexidade do acesso ao terreno, não há como prever um prazo para a conclusão da perícia."

A Gazeta acompanhou a destruição causada pelo fogo desde o primeiro dia, em 22 de setembro. De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), este foi o segundo maior incêndio da história do parque, atrás apenas de uma ocorrência em 2014.

37% de área queimada: incêndio no Paulo César Vinha

Na mesma semana, o fogo foi controlado – o que não significou, no entanto, que ele já não existia. Segundo avaliação de profissionais que trabalhavam no local,  a área afetada não aumentava, mas o desafio era apagar o trecho que já estava em chamas. O incêndio foi considerado extinto em 26 de outubro.

555 hectares

Área do parque destruída pelo incêndio, segundo o Iema
As imagens dos dois primeiros dias de destruição registraram a fumaça se espalhando, inclusive pela Rodovia do Sol, local de grande movimentação de veículos. Semanas depois, novas fotografias feitas por lá mostravam o solo, que antes era verde, na cor cinza.
Profissionais do Iema trabalhando para conter as chamas, em outubro de 2022
Profissionais do Iema trabalhando para conter as chamas, em outubro de 2022 Crédito: Vitor Jubini
Após o início do incêndio, uma das primeiras medidas foi o fechamento do Parque Estadual Paulo César Vinha para a visitação. Depois de o fogo ter consumido mais de 1/3 da área total, o local foi reaberto em novembro. Ele está aberto todos os dias, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

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