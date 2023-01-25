Causa de grande incêndio no Parque Paulo César Vinha ainda é investigada

Quatro meses depois do início do segundo maior incêndio registrado na história do Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari, o Corpo de Bombeiros ainda investiga a causa do incêndio que durou 34 dias e queimou 37% da unidade de conservação. Segundo a corporação, a perícia que apura a ocorrência está em andamento e não há qualquer prazo ou previsão para o fim da investigação.
Nos primeiros dias em que o incêndio começou, o Corpo de Bombeiros informou que um laudo, emitido em até 40 dias, detalharia as causas. A reportagem procurou a corporação em novembro, dezembro e janeiro. Nas três vezes, recebeu a mesma resposta. Na última terça-feira (24), um pedido de fonte para conversar sobre o assunto também não foi atendido.
Bombeiros | Nota na íntegra
"A perícia que apura as causas do incêndio está em andamento e não há detalhes que possam ser divulgados no momento. Devido à extensão da área afetada e à complexidade do acesso ao terreno, não há como prever um prazo para a conclusão da perícia."
A Gazeta acompanhou a destruição causada pelo fogo desde o primeiro dia, em 22 de setembro. De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), este foi o segundo maior incêndio da história do parque, atrás apenas de uma ocorrência em 2014.
37% de área queimada: incêndio no Paulo César Vinha
Na mesma semana, o fogo foi controlado – o que não significou, no entanto, que ele já não existia. Segundo avaliação de profissionais que trabalhavam no local, a área afetada não aumentava, mas o desafio era apagar o trecho que já estava em chamas. O incêndio foi considerado extinto em 26 de outubro.
555 hectares
Área do parque destruída pelo incêndio, segundo o Iema
As imagens dos dois primeiros dias de destruição registraram a fumaça se espalhando, inclusive pela Rodovia do Sol, local de grande movimentação de veículos. Semanas depois, novas fotografias feitas por lá mostravam o solo, que antes era verde, na cor cinza.
Após o início do incêndio, uma das primeiras medidas foi o fechamento do Parque Estadual Paulo César Vinha para a visitação. Depois de o fogo ter consumido mais de 1/3 da área total, o local foi reaberto em novembro. Ele está aberto todos os dias, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.