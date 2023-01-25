Causa de grande incêndio no Parque Paulo César Vinha ainda é investigada

Parte da área queimada no Parque Paulo César Vinha Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta

Nos primeiros dias em que o incêndio começou, o Corpo de Bombeiros informou que um laudo, emitido em até 40 dias, detalharia as causas. A reportagem procurou a corporação em novembro, dezembro e janeiro. Nas três vezes, recebeu a mesma resposta. Na última terça-feira (24), um pedido de fonte para conversar sobre o assunto também não foi atendido.

Bombeiros | Nota na íntegra "A perícia que apura as causas do incêndio está em andamento e não há detalhes que possam ser divulgados no momento. Devido à extensão da área afetada e à complexidade do acesso ao terreno, não há como prever um prazo para a conclusão da perícia."

A Gazeta acompanhou a destruição causada pelo fogo desde o primeiro dia, em 22 de setembro. De acordo com o acompanhou a destruição causada pelo fogo desde o primeiro dia, em 22 de setembro. De acordo com o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) , este foi o segundo maior incêndio da história do parque, atrás apenas de uma ocorrência em 2014.

37% de área queimada: incêndio no Paulo César Vinha

Na mesma semana, o fogo foi controlado – o que não significou, no entanto, que ele já não existia. Segundo avaliação de profissionais que trabalhavam no local, a área afetada não aumentava, mas o desafio era apagar o trecho que já estava em chamas. O incêndio foi considerado extinto em 26 de outubro.

555 hectares Área do parque destruída pelo incêndio, segundo o Iema

As imagens dos dois primeiros dias de destruição registraram a fumaça se espalhando, inclusive pela Rodovia do Sol, local de grande movimentação de veículos. Semanas depois, novas fotografias feitas por lá mostravam o solo, que antes era verde, na cor cinza.

Profissionais do Iema trabalhando para conter as chamas, em outubro de 2022 Crédito: Vitor Jubini