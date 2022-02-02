Caso Vivian: familiares de jovem morta pelo ex protestam em Vila Velha

Família de Vivian Lima faz protesto e pede por Justiça em frente ao Fórum de Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

A audiência que acontece nesta quarta-feira é justamente para decidir se Thiago vai ou não a júri popular. Os manifestantes levaram cruzes com o nome da vítima e carregavam camisas pedindo Justiça pelo assassinato de Vivian. A irmã da jovem, Gláucia Lima, conversou com a reportagem da TV Gazeta.

"Ele tem que ficar preso. Diante do que ele fez, ele não pode ficar solto. Nos surpreendeu, porque ele se fazia de cínico. É um protesto pacífico, para mostrar que queremos que ele vá a júri popular. Queremos justiça”, afirmou.

Família de Vivian Lima faz protesto e pede por Justiça em frente ao Fórum de Vila Velha Crédito: TV Gazeta

Cunhado de Vivian, Fábio também reforçou o pedido de Justiça pela morte da cunhada. Ele afirmou que o principal medo da família é que Thiago seja inocentado no caso.

“É por isso que estamos aqui hoje. Queremos que seja feita justiça limpa e verdadeira. Ele não pode ser solto. Nosso medo hoje é que, após o julgamento, ele saia pela porta da frente”, disse.

A reportagem da TV Gazeta tentou conversar com familiares de Thiago, que também estiveram no Fórum de Vila Velha, mas eles não quiseram gravar entrevista.

ENTENDA O CASO

Vívian Lima de Almeida, de 29 anos, foi encontrada morta dentro de sua própria casa na rua Mônaco, no bairro Araçás, em Vila Velha, em 28 de julho de 2020. O corpo apresentava sinais de violência, segundo a Polícia Militar, e a perícia foi acionada. De acordo com informações da PM, o cunhado encontrou o corpo da vítima e relatou que ela teria se mudado para a residência há dois dias.

Vivian Lima de Almeida, 29 anos, foi econtrada morta dentro de sua casa no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Polícia Militar informou ainda que desde o dia 27 a família não conseguia fazer contato com ela. A PM foi acionada por volta das 16h do dia do crime, quando o cunhado encontrou a vítima na casa. A polícia ainda afirmou que havia sinais de violência no corpo da mulher e que nenhum suspeito foi detido até o momento.

Na ocasião, o repórter Fábio Linhares, da TV Gazeta, conversou com a irmã da vítima. Ela contou que na segunda-feira Vívian teria que buscar o filho de oito anos na casa do pai, mas ela não apareceu. Além disso, ela teria parado de responder mensagens e de atender ligações.

A irmã alegou que Vívian era muito atenciosa e preocupada com a família, o que ligou o alerta dos parentes, que foram procurá-la na casa e encontraram o corpo da vítima. A família afirmou que Vívian não estava recebendo ameaças nem tinha nenhuma inimizade.

Thiago Cruz, de 36 anos, é o principal suspeito de matar Vivian Lima de Almeida, de 29 anos, em julho. Crédito: Reprodução TV Gazeta

Inicialmente, os familiares de Vívian descartaram que Thiago tivesse sido capaz de tirar a vida da ex-mulher. Mas as investigações e as provas coletadas, contudo, levaram à prisão dele em agosto. Imagens de câmeras do bairro onde aconteceu o crime mostram que a última pessoa a entrar na casa Vivian foi Thiago, na segunda-feira (27), um dia antes dela ter sido encontrada morta. Lá, ele permaneceu por 1h30. À polícia, ele admitiu que esteve na casa da ex-mulher, mas negou a autoria do crime.