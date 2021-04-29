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Sem socorro

Casal de moto é arremessado a mais de 30 metros após ser atingido por carro em Vila Velha

Moto foi atingida por um Toyota Corolla de cor prata. Segundo testemunha, motorista do carro teria deixado o local sem prestar socorro

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 09:12

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

29 abr 2021 às 09:12
Casal ficou ferido após acidente de moto em Vila Velha
Casal ficou ferido após acidente de moto em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um casal ficou ferido depois se envolver em um acidente, na noite desta quarta-feira (28), em Vila Velha. Márcio Danilo Silva Souza, de 32 anos, e a namorada dele, de 21 anos, foram atingidos por um veículo quando passavam pela Avenida Gonçalves Ledo, em direção ao bairro Glória, por volta das 21h30. Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou com testemunhas, o motorista não ficou no local do acidente.
Testemunhas contaram que o carro envolvido no acidente, um Toyota Corolla de cor prata, saiu de uma rua na contramão e estava em alta velocidade quando atingiu a moto. Era Márcio Danilo quem conduzia a motocicleta, acompanhado da namorada que está grávida de dois meses. O casal foi arremessado a cerca de 30 metros do local do acidente.
"Eu estava vindo na direção do terminal para cá, já reduzindo porque o sinal ia fechar. A moto passou, o sinal estava aberto, e um Corolla prata passou por aqui, jogou eles para o alto e foi embora. Parei para ajudar os acidentados", contou a educadora física Ângela Pedroso.
Ainda segundo a apuração da TV Gazeta, testemunhas contaram que, depois de atingir o casal, o motorista do Corolla seguiu com o carro por cerca de 100 metros, quando parou para conferir se havia algum dano no veículo. Logo depois, ainda segundo testemunhas, ele entrou de novo no carro e deixou o local.
"Não deu assistência nenhuma. Olhou e foi embora. Ele não quis parar nem para ver se a vítima estava viva ou não"
Ângela Pedroso. - Testemunha
O carro envolvido no acidente não foi localizado pela Guarda Municipal de Vila Velha. 
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas e encaminharam o casal para um hospital, em Vitória. Até agora ninguém foi preso.
Com informações da TV Gazeta.

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