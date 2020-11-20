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Casagrande fala sobre aumento de casos de Covid-19 no ES

Governador afirmou que avalia impor restrições de horários para bares e restaurantes do Estado e descartou o lockdown
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 11:34

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 11:34

O governador Renato Casagrande durante pronunciamento nesta quarta-feira (18)
O governador Renato Casagrande descartou lockdown no ES Crédito: Reprodução | Governo do Estado
O governador Renato Casagrande, durante entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, na manhã desta sexta (20), afirmou que, mesmo com o número crescente de casos de Covid-19 no Espírito Santo, o lockdown está descartado no Estado. A Gazeta, inclusive, publicou na manhã de hoje uma matéria afirmando que é falso que Casagrande tenha determinado novo fechamento de comércio no Estado.
Casagrande afirmou, também, que avalia impor restrições de horários para bares e restaurantes do Estado, já que esses locais, segundo estudos citados pelo governador, pela questão das pessoas terem que retirar a máscara para comer e beber, se mostraram como grande propagadores da transmissão da doença.
No entanto, ainda de acordo com Casagrande, não há previsão de que essas restrições sejam adotadas já para a próxima semana. O governador espera que as pessoas se conscientizem sobre o perigo e que adotem medidas de segurança para evitar a propagação do vírus.

FOGOS NO RÉVEILLON

Questionado sobre o que acha da tradicional queima de fogos no réveillon, Casagrande afirmou que não recomenda a queima de fogos pelos municípios , já que a festa costuma gerar aglomeração de pessoas e, com isso, causar ainda mais a disseminação do coronavírus.

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