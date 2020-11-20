Casagrande fala sobre aumento de casos de Covid-19 no ES

O governador Renato Casagrande, durante entrevista para a jornalista Fernanda Queiroz, no programa CBN Vitória, na manhã desta sexta (20), afirmou que, mesmo com o número crescente de casos de Covid-19 no Espírito Santo, o lockdown está descartado no Estado. A Gazeta, inclusive, publicou na manhã de hoje uma matéria afirmando que é falso que Casagrande tenha determinado novo fechamento de comércio no Estado.
Casagrande afirmou, também, que avalia impor restrições de horários para bares e restaurantes do Estado, já que esses locais, segundo estudos citados pelo governador, pela questão das pessoas terem que retirar a máscara para comer e beber, se mostraram como grande propagadores da transmissão da doença.
No entanto, ainda de acordo com Casagrande, não há previsão de que essas restrições sejam adotadas já para a próxima semana. O governador espera que as pessoas se conscientizem sobre o perigo e que adotem medidas de segurança para evitar a propagação do vírus.
FOGOS NO RÉVEILLON
Questionado sobre o que acha da tradicional queima de fogos no réveillon, Casagrande afirmou que não recomenda a queima de fogos pelos municípios , já que a festa costuma gerar aglomeração de pessoas e, com isso, causar ainda mais a disseminação do coronavírus.