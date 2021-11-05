Casa pintada por mãe em apoio ao filho no ES é indicada a prêmio

A casa foi indicada na categoria LGBTQIA+ do Prêmio Razões Para Acreditar Crédito: Reprodução | Prêmio Razões Para Acreditar

O Prêmio Razões para Acreditar tem 16 categorias e conta com três indicados em cada uma delas. A premiação será realizada no dia 7 de dezembro e tem por objetivo evidenciar bons exemplos, reconhecendo atitudes de pessoas especiais. A iniciativa da família capixaba está indicada na categoria LGBTQIA+.

A Gazeta na manhã desta sexta-feira (5), Bruno Fonseca Meneguelli, de 23 anos, contou que ele e a mãe estão muito felizes com a indicação e ressaltou que a casa da família passou a ser muito visitada após a Em conversa com a reportagem dena manhã desta sexta-feira (5), Bruno Fonseca Meneguelli, de 23 anos, contou que ele e a mãe estão muito felizes com a indicação e ressaltou que a casa da família passou a ser muito visitada após a reportagem de A Gazeta, que divulgou a iniciativa

“Estamos super felizes, a gente não esperava. Ficamos sabendo da indicação, mas ainda não dava para revelar. Agora, que já pode, contamos com o voto das pessoas. Além de ter vindo bastante gente tirar foto depois de repercutir nas redes sociais, é um símbolo de representatividade”, conta.

A premiação será apresentada pela empresária Sauanne Bispo e pelo ator e apresentador Fábio Porchat - de quem a mãe de Bruno é muito fã. “Ela admira muito ele, então foi uma felicidade ainda maior”, finaliza Bruno.

Prêmio contará com a apresentação de Sauanne Bispo e Fábio Porchat Crédito: Reprodução | Prêmio Razões Para Acreditar

A CASA COLORIDA

Adriana já estava pensando em pintar a casa e Bruno sugeriu que ela pintasse com cores variadas, como a bandeira LGBTQIA+. A mãe levou a sério e quis fazer uma surpresa para o filho. O jovem de 23 anos estava no Rio de Janeiro , na época, estudando Artes Cênicas. Quando as aulas foram suspensas, devido à pandemia de Covid-19 , ele decidiu voltar para o Espírito Santo, mas antes mesmo da chegada, a pintura da casa já tinha começado a fazer sucesso.

Antes que Bruno chegasse a Iriri, ele já havia recebido fotos do novo lar. A surpresa presencial acabou não acontecendo, mas mãe e filho ficaram felizes com o resultado e com a importância dos significados de cada cor pintadas nas paredes.