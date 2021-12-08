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Sem feridos

Casa pega fogo e é interditada no bairro Santa Luzia, em Cariacica

Segundo a Defesa Civil Municipal, o imóvel precisou ser interditado, já que um quarto da residência foi completamente danificado pelas chamas. Ocorrência foi registrada nesta quarta (8)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 dez 2021 às 20:17

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:17

Uma casa pegou fogo na tarde desta quarta-feira (8) no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Segundo a Defesa Civil Municipal, o imóvel precisou ser interditado, já que um quarto da residência foi completamente danificado pelas chamas. Não houve feridos.
Em Cariacica
Casa pega fogo no bairro Santa Luzia Crédito: Leitor A Gazeta
Ainda segundo o órgão, a moradora do local está alojada na casa de um familiar, que mora próximo à residência dela. Nesta quinta-feira (9), um engenheiro da Defesa Civil de Cariacica vai ao local para realizar vistoria de risco estrutural, tendo em vista que o imóvel ainda está com as paredes quentes e o período noturno dificulta o trabalho.
A Defesa Civil Municipal informou que, também vai ser enviada ao local nesta quinta-feira, uma equipe da Secretaria de Assistência Social de Cariacica (Semas) para avaliar a situação da moradora.
Incêndio é registrado em residência de Santa Luzia, em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta
Acionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que não atuou no caso, já que o fogo se concentrou em um colchão e foi apagado por moradores da região. 

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