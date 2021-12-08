Casa pega fogo e é interditada no bairro Santa Luzia, em Cariacica

Uma casa pegou fogo na tarde desta quarta-feira (8) no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Segundo a Defesa Civil Municipal, o imóvel precisou ser interditado, já que um quarto da residência foi completamente danificado pelas chamas. Não houve feridos.
Ainda segundo o órgão, a moradora do local está alojada na casa de um familiar, que mora próximo à residência dela. Nesta quinta-feira (9), um engenheiro da Defesa Civil de Cariacica vai ao local para realizar vistoria de risco estrutural, tendo em vista que o imóvel ainda está com as paredes quentes e o período noturno dificulta o trabalho.
A Defesa Civil Municipal informou que, também vai ser enviada ao local nesta quinta-feira, uma equipe da Secretaria de Assistência Social de Cariacica (Semas) para avaliar a situação da moradora.
Acionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que não atuou no caso, já que o fogo se concentrou em um colchão e foi apagado por moradores da região.