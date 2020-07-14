Casa desaba no bairro Serra Dourada III, na Serra

Uma casa desabou no bairro Serra Dourada III, no município da Serra, na tarde desta terça-feira (14). A Prefeitura da Serra afirmou que o local foi isolado e está interditado. As causas do desabamento ainda não foram confirmadas pela Defesa Civil municipal. Um vendedor de picolé que passava pelo local no momento do acidente sofreu escoriações leves.
De acordo com testemunhas, a casa fica na Rua Albatroz, próximo à praça principal do bairro. O imóvel possui três pavimentos e a residência que desabou ficava no terceiro, que estava em obras. Ainda de acordo com as testemunhas, no térreo funciona um bar, uma clínica odontológica e uma clínica de estética.
A Prefeitura da Serra informou que a Defesa Civil do município foi acionada e o local foi isolado e interditado. Ainda de acordo com a prefeitura, agentes de Trânsito também foram ao local e interditaram a via, devido aos riscos oferecidos pelos fios de energia danificados com o desabamento.