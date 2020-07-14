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WhatsApp fora do ar? Usuários relatam instabilidade no serviço

Segundo o site Downdetector, reclamações começaram por volta das 16h40 desta terça-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:40

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:40

WhatsApp apresentou instabilidade nesta terça-feira (14)
WhatsApp apresentou instabilidade nesta terça-feira (14) Crédito: Reprodução
Usuários relataram instabilidade do WhatsApp Web nesta terça-feira (14). Por outras redes sociais, internautas reclamaram da "queda" do aplicativo e afirmaram que tiveram problemas em enviar e receber arquivos e mensagens. De acordo com o site Downdetector, as reclamações tiveram incício por volta das 16h40.
Ainda segundo informações do Downdetector, cerca de 43% das queixas eram a respeito do acesso ao aplicativo. As outras principais reclamações são sobre envio de mensagens e falha total.
O Downtetector informou ainda que os usuários da América e da Europa foram os mais afetados pela falha no aplicativo.
Segundo o Downdetector, o pico de reclamações sobre o WhatsApp foi às 17h22, quando houve 32261 notifcações a respeito do aplicativo. Por volta das 17h40, porém, o serviço já estava normalizado e o número de notificações caiu novamente.
A reportagem de A Gazeta acionou a assessoria do WhatsApp, que em nota, informou que a empresa está ciente que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens. A nota afirma também que a empresa vai restaurar o WhatsApp para todos.

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