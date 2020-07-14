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Acidente

Homem de 40 anos morre após ser atropelado em Alegre

O motorista, de 53 anos, disse à polícia que seguia em direção à Vila do Café, quando o homem surgiu na frente do carro e ele não conseguiu desviar a tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 18:18

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 18:18

Cidade de Alegre
Cidade de Alegre Crédito: Reprodução/Instagram Prefeitura de Alegre
Um homem morreu após ser atropelado por um carro na rodovia Alegre x Distrito do Café, na zona rural de Alegre, Região do Caparaó. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (13). O motorista, de 53 anos, disse à polícia que não conseguiu desviar da vítima.
Segundo a Polícia Militar, o pronto atendimento do município chegou a ser acionado para socorrer Leandro Ataíde Beloni, de 40 anos, mas os profissionais constataram que a vítima morreu no local.
Segundo o motorista do veículo, um Fiat Strada, ele seguia em direção à Vila do Café, quando o homem surgiu na frente do carro. Ele contou que não conseguiu desviar a tempo e evitar o acidente. O motorista, que ficou no local, também contou que teria pedido ajuda a pessoas para que acionassem o pronto socorro e a polícia.
O motorista passou por teste de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão de Alegre para esclarecimentos.

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