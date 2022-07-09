Carro tenta desviar de buraco e capota na estrada que dá acesso à Regência

Carro capotado na rodovia ES 440 Crédito: Leitor de A Gazeta

Um carro capotou na manhã deste sábado (9), na rodovia ES 440, que dá acesso a Regência, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Três pessoas estavam no veículo, todas da mesma família. Os envolvidos tiveram ferimentos leves e não precisaram de atendimento médico de ambulância.

Um leitor de A Gazeta, irmão do condutor do veículo, um Hyundai HB 20 hatch, contou que a estrada possui muitos buracos. Em um deles, o motorista tentou desviar, mas perdeu o controle da direção. Ele ainda bateu em uma árvore e, em seguida, o carro virou e capotou. O acidente aconteceu por volta das 7h, em uma reta, próximo ao Projeto Tamar.

Com ajuda de pessoas próximas, o próprio dono do carro destombou e depois conseguiu levá-lo de volta para Regência. A Polícia Militar não foi acionada.

OBRAS NA ES 440

Um trecho da estrada é de terra. Moradores reclamaram da situação da via, que é o principal acesso de moradores e turistas à Vila.

Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) informou que o projeto de pavimentação da ES 440 está em fase de elaboração e a obra deve ser licitada ainda neste ano.