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Susto

Carro pega fogo em uma das principais avenidas de Guarapari

Incêndio teria começado no motor do veículo, após uma tentativa de partida na manhã desta segunda-feira (8). Segundo os Bombeiros, ninguém se feriu
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 nov 2021 às 16:31

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 16:31

Fogo destruiu a metade dianteira do carro na Avenida Paris, em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro pegou fogo em uma das principais avenidas de Guarapari na manhã desta segunda-feira (8). O incêndio teria começado no motor, após o automóvel desligar enquanto trafegava pela Avenida Paris, na altura do bairro Tartaruga. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que estava dirigindo quando, de repente, o veículo desligou. "Na tentativa de dar a partida, as chamas teriam começado", esclareceu a corporação. O dono tentou combater o incêndio com o extintor, mas não teve sucesso.
Fogo destruiu a metade dianteira do carro na Avenida Paris, em Guarapari
Fogo destruiu a metade dianteira do carro na Avenida Paris, em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Fotos enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro parado na ciclofaixa, ao lado de uma área de vegetação, com o fogo já tomando toda a metade dianteira do SUV. Segundo os Bombeiros, os militares encontraram situação semelhante ao chegarem no local e extinguiram as chamas.

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