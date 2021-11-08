Carro pega fogo em uma das principais avenidas de Guarapari

Um carro pegou fogo em uma das principais avenidas de Guarapari na manhã desta segunda-feira (8). O incêndio teria começado no motor, após o automóvel desligar enquanto trafegava pela Avenida Paris, na altura do bairro Tartaruga. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que estava dirigindo quando, de repente, o veículo desligou. "Na tentativa de dar a partida, as chamas teriam começado", esclareceu a corporação. O dono tentou combater o incêndio com o extintor, mas não teve sucesso.
Fotos enviadas por leitores de A Gazeta mostram o carro parado na ciclofaixa, ao lado de uma área de vegetação, com o fogo já tomando toda a metade dianteira do SUV. Segundo os Bombeiros, os militares encontraram situação semelhante ao chegarem no local e extinguiram as chamas.