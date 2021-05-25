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Imunização

Cariacica usa caminhão para vacinar contra gripe e Covid na cidade

Nesta terça-feira (25), veículo ficará estacionado em Alto Lage para vacinar moradores contra a gripe. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é que 300 pessoas sejam imunizadas nas ações

Publicado em 

25 mai 2021 às 07:50

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 07:50

Caminhão da Vacinação é usado para imunizar moradores de Cariacica contra a gripe
Caminhão da Vacinação é usado para imunizar moradores de Cariacica contra a gripe Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica
Um caminhão será usado para ajudar na vacinação contra a gripe em Cariacica. O veículo estará estacionado em frente à sede da prefeitura, em Alto Lage, nesta terça-feira (25), de 12h às 16h. O Caminhão da Vacinação vai atender aos idosos a partir de 60 anos que vão ser imunizados contra a gripe.
No último sábado (22), moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, receberam o caminhão e foram vacinados contra a Covid-19 e a gripe. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que cedeu o caminhão para que as pessoas que moram distante da sede do município pudessem receber as doses das vacinas contra as doenças.
A próxima localidade a receber a visita do caminhão da vacinação é Roda D’Água, no próximo sábado (29). A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é que 300 pessoas sejam vacinadas nestas ações. Outras regiões serão contempladas em outras datas ainda a serem agendadas.

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