Cariacica usa caminhão para vacinar contra gripe e Covid na cidade

Um caminhão será usado para ajudar na vacinação contra a gripe em Cariacica. O veículo estará estacionado em frente à sede da prefeitura, em Alto Lage, nesta terça-feira (25), de 12h às 16h. O Caminhão da Vacinação vai atender aos idosos a partir de 60 anos que vão ser imunizados contra a gripe.
No último sábado (22), moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, receberam o caminhão e foram vacinados contra a Covid-19 e a gripe. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que cedeu o caminhão para que as pessoas que moram distante da sede do município pudessem receber as doses das vacinas contra as doenças.
A próxima localidade a receber a visita do caminhão da vacinação é Roda D’Água, no próximo sábado (29). A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) é que 300 pessoas sejam vacinadas nestas ações. Outras regiões serão contempladas em outras datas ainda a serem agendadas.