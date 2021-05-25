Cariacica usa caminhão para vacinar contra gripe e Covid na cidade

No último sábado (22), moradores da localidade de Cachoeirinha, na zona rural de Cariacica, receberam o caminhão e foram vacinados contra a Covid-19 e a gripe. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que cedeu o caminhão para que as pessoas que moram distante da sede do município pudessem receber as doses das vacinas contra as doenças.