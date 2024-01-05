Cariacica registra o maior volume de chuva no ES em 24 horas; veja lista

Cariacica é a cidade onde mais choveu no ES em 24 horas Crédito: Deyvison Reis

Cariacica foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo com 82,37 milímetros. A informação foi divulgada no Boletim Meteorológico da Defesa Civil nesta sexta-feira (5), onde outras três cidades da Grande Vitória aparecem com índices altos de chuva, sendo Vitória com 60,26, Serra com 58,86 e Vila Velha 53,56.

Com o acúmulo de água, alguns moradores de Cariacica ficaram com as casas cheias de águas. Outros, para poder se locomover, precisaram andar em meio a água suja. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e verificou que em Itanguá, a água quase chegou no vidro de um carro e batia na cintura de quem se arriscava a passar no alagamento.

As ruas de Nova Valverde também ficaram alagadas e em Flexal II, a correnteza que se formou na escadaria e na rua assustou os moradores. Os moradores da região reclamaram a reportagem da TV Gazeta sobre alagamentos constantes sempre que chove.

Ao ser questionada sobre o assunto, a prefeitura respondeu que "realiza limpeza nos córregos, canais e valões periodicamente. As equipes estão em todas as regiões do município desassoreando rios e córregos e vários serviços de macrodrenagem foram realizados".

A administração central da cidade informou ainda que foram realizados serviços de alargamentos no Rio Itanguá, além de "estar finalizando o Plano Diretor de Águas Pluviais (PDAP) e que já estão finalizados os projetos que contempla toda a bacia do Rio Itanguá, que abrange os dois bairros. O projeto, inclusive, foi cadastrado no Governo Federal, através do PAC, para captação de recursos".

Ranking de chuva

A chuva das últimas horas não ficou restrita apenas à Grande Vitória. No interior, a Defesa Civil Estadual também registrou volume considerável de precipitação. Confira abaixo os volumes contabilizados (em milímetros).