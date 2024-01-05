Cariacica registra o maior volume de chuva no ES em 24 horas; veja lista

Cariacica foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo com 82,37 milímetros. A informação foi divulgada no Boletim Meteorológico da Defesa Civil nesta sexta-feira (5), onde outras três cidades da Grande Vitória aparecem com índices altos de chuva, sendo Vitória com 60,26, Serra com 58,86 e Vila Velha 53,56.
Com o acúmulo de água, alguns moradores de Cariacica ficaram com as casas cheias de águas. Outros, para poder se locomover, precisaram andar em meio a água suja. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e verificou que em Itanguá, a água quase chegou no vidro de um carro e batia na cintura de quem se arriscava a passar no alagamento.
As ruas de Nova Valverde também ficaram alagadas e em Flexal II, a correnteza que se formou na escadaria e na rua assustou os moradores. Os moradores da região reclamaram a reportagem da TV Gazeta sobre alagamentos constantes sempre que chove.
Ao ser questionada sobre o assunto, a prefeitura respondeu que "realiza limpeza nos córregos, canais e valões periodicamente. As equipes estão em todas as regiões do município desassoreando rios e córregos e vários serviços de macrodrenagem foram realizados".
A administração central da cidade informou ainda que foram realizados serviços de alargamentos no Rio Itanguá, além de "estar finalizando o Plano Diretor de Águas Pluviais (PDAP) e que já estão finalizados os projetos que contempla toda a bacia do Rio Itanguá, que abrange os dois bairros. O projeto, inclusive, foi cadastrado no Governo Federal, através do PAC, para captação de recursos".
Ranking de chuva
A chuva das últimas horas não ficou restrita apenas à Grande Vitória. No interior, a Defesa Civil Estadual também registrou volume considerável de precipitação. Confira abaixo os volumes contabilizados (em milímetros).
- Cariacica - 82,37
- Santa Teresa - 68,42
- Vitória - 60,26
- Serra - 58,86
- Nova - Venécia 57,31
- Guarapari - 56,80
- Vila Velha - 53,56
- Vargem Alta - 52,60
- Conceição do Castelo - 52,60
- São Roque do Canaã - 45,44
- Boa Esperança - 43,20
- Iúna - 42,80
- Fundão - 39,20
- Laranja da Terra - 38,60
- Itarana - 37,20
- Aracruz - 34,16
- Santa Maria de Jetibá - 31,34
- Irupi - 26,00
- Venda Nova do Imigrante - 25,60
- Ponto Belo - 25,20
- Alfredo Chaves - 24,40
- Colatina - 24,35
- Afonso Cláudio - 22,47
- Viana - 22,34
- Alegre - 21,89
- Ibiraçu - 21,47
- Guaçuí - 21,30
- Mucurici - 21,20
- Rio Bananal - 20,00