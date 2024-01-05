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Muita água

Cariacica registra o maior volume de chuva no ES em 24 horas; veja lista

Com o acúmulo, alguns moradores tiveram as casas invadidas pela água. Outros, para poder se locomover, precisaram andar em meio à sujeira
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

05 jan 2024 às 19:16

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 19:16

Cariacica é a cidade onde mais choveu no ES
Cariacica é a cidade onde mais choveu no ES em 24 horas Crédito: Deyvison Reis
Cariacica foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas no Espírito Santo com 82,37 milímetros. A informação foi divulgada no Boletim Meteorológico da Defesa Civil nesta sexta-feira (5), onde outras três cidades da Grande Vitória aparecem com índices altos de chuva, sendo Vitória com 60,26, Serra com 58,86 e Vila Velha 53,56.
Com o acúmulo de água, alguns moradores de Cariacica ficaram com as casas cheias de águas. Outros, para poder se locomover, precisaram andar em meio a água suja. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e verificou que em Itanguá, a água quase chegou no vidro de um carro e batia na cintura de quem se arriscava a passar no alagamento.
As ruas de Nova Valverde também ficaram alagadas e em Flexal II, a correnteza que se formou na escadaria e na rua assustou os moradores. Os moradores da região reclamaram a reportagem da TV Gazeta sobre alagamentos constantes sempre que chove.
Ao ser questionada sobre o assunto, a prefeitura respondeu que "realiza limpeza nos córregos, canais e valões periodicamente. As equipes estão em todas as regiões do município desassoreando rios e córregos e vários serviços de macrodrenagem foram realizados".
A administração central da cidade informou ainda que foram realizados serviços de alargamentos no Rio Itanguá, além de "estar finalizando o Plano Diretor de Águas Pluviais (PDAP) e que já estão finalizados os projetos que contempla toda a bacia do Rio Itanguá, que abrange os dois bairros. O projeto, inclusive, foi cadastrado no Governo Federal, através do PAC, para captação de recursos". 

Ranking de chuva

A chuva das últimas horas não ficou restrita apenas à Grande Vitória. No interior, a Defesa Civil Estadual também registrou volume considerável de precipitação. Confira abaixo os volumes contabilizados (em milímetros).
  • Cariacica - 82,37 
  • Santa Teresa - 68,42
  • Vitória - 60,26 
  • Serra - 58,86
  • Nova - Venécia 57,31
  • Guarapari - 56,80 
  • Vila Velha - 53,56 
  • Vargem Alta - 52,60 
  • Conceição do Castelo - 52,60 
  • São Roque do Canaã - 45,44 
  • Boa Esperança - 43,20 
  • Iúna - 42,80 
  • Fundão - 39,20 
  • Laranja da Terra - 38,60 
  • Itarana - 37,20 
  • Aracruz - 34,16 
  • Santa Maria de Jetibá - 31,34 
  • Irupi - 26,00 
  • Venda Nova do Imigrante - 25,60 
  • Ponto Belo - 25,20 
  • Alfredo Chaves - 24,40
  • Colatina - 24,35 
  • Afonso Cláudio - 22,47
  • Viana - 22,34
  • Alegre - 21,89 
  • Ibiraçu - 21,47 
  • Guaçuí - 21,30 
  • Mucurici - 21,20 
  • Rio Bananal - 20,00

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