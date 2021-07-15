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Covid-19

Cariacica abre agendamento para vacinar público acima de 33 anos

Parte da remessa será destinada à primeira dose de pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades e parte para a segunda dose de Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira há 70 dias
Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

15 jul 2021 às 11:43

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 11:43

Com o avanço da vacinação, pessoas de faixa etária mais avançada ficaram mais protegidas da Covid
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O município de Cariacica vai abrir 7.400 vagas de agendamento para a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (15), às 14 horas.
Parte da remessa será destinada à primeira dose de pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades e parte para a segunda dose de Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira há 70 dias. A imunização acontecerá no sábado (17) e na segunda-feira (19).
O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br.

VILA VELHA

No município canela-verde, serão 11.500 vagas e a abertura do agendamento acontece em dois momentos, às 15 e às 17 horas, no site  https://vacina.vilavelha.es.gov.br/ 
A abertura do agendamento às 15 horas, com 10 mil vagas, será para o público com 30 anos ou mais. Já às 17 horas, outras 1.500 vagas serão destinadas para trabalhadores industriais. As doses começam a ser administradas no sábado (16).
Segundo a Prefeitura, os locais de vacinação serão: Sesi Escola Parque, Boulevard Shopping, Tartarugão, Escolas Tuffy Nader e Paulo Mares Guia, Ginásio Osvaldo Ruy, Maanaim, além das unidades de saúde de Terra Vermelha, Ibes e Jaburuna.

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