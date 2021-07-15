Cariacica abre agendamento para vacinar público acima de 33 anos

Vacina contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O município de Cariacica vai abrir 7.400 vagas de agendamento para a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (15), às 14 horas.



Parte da remessa será destinada à primeira dose de pessoas com 33 anos ou mais sem comorbidades e parte para a segunda dose de Astrazeneca em pessoas que tomaram a primeira há 70 dias. A imunização acontecerá no sábado (17) e na segunda-feira (19).

O agendamento é feito pelo site vacina.cariacica.es.gov.br

VILA VELHA

No município canela-verde, serão 11.500 vagas e a abertura do agendamento acontece em dois momentos, às 15 e às 17 horas, no site https://vacina.vilavelha.es.gov.br/

A abertura do agendamento às 15 horas, com 10 mil vagas, será para o público com 30 anos ou mais. Já às 17 horas, outras 1.500 vagas serão destinadas para trabalhadores industriais. As doses começam a ser administradas no sábado (16).