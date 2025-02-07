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Cargueiro que substitui avião que pegou fogo em SP pousa pela 1ª vez em Vitória

Às 20h41 desta quinta-feira (6), o Boeing 737-400F matrícula PS-TLH tocou o solo do aeroporto da Capital capixaba; a aeronave faz a rota até SP no serviço postal noturno

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 21:54

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

06 fev 2025 às 21:54
Pousou pela primeira vez no Aeroporto de Vitória o cargueiro da Total Cargo que substitui o avião que pegou fogo assim que desceu no Aeroporto de Guarulhos, no dia 8 de novembro do ano passado – a aeronave matrícula PS-TLB havia saído da capital capixaba com destino a São Paulo e foi totalmente destruída devido a um incêndio iniciado em um dos porões.
O Boeing 737-400F, mesmo modelo do que foi destruído pelas chamas, tocou o solo de Vitória às 20h41, vindo de Belo Horizonte (MG). Nessa quarta (5), a transferência da aeronave que recebeu a matrícula PS-TLH foi finalizada e o avião pode ser autorizado a voar no país.
O cargueiro matrícula PS-TLH pousou pela primeira vez no Aeroporto de Vitória
O cargueiro matrícula PS-TLH pousou pela primeira vez no Aeroporto de Vitória Crédito: Arquivo pessoal
O equipamento deu entrada no Brasil no dia 1 e fevereiro, no voo TTL-9902, que partiu de Tucson, nos Estados Unidos, com escalas em Kingston, na Jamaica, e em Georgetown, na Guiana.
A aeronave em questão foi produzida em 1993, originalmente destinada ao transporte de passageiros e entregue para a Alaska Airlines. A conversão para cargueiro ocorreu em 2015.
A entrada do modelo em operação é importante, visto que a empresa realiza o serviço postal noturno dos Correios e faz a ponte entre Vitória e São Paulo.

"Todo branquinho"

Por conta da necessidade para suprir a ausência da aeronave destruída, o avião chegou "todo branco" ao terminal aeroportuário de Vitória sem a pintura da empresa e ainda com "marcas" da anterior, como observado nos dois motores.
Em breve, o equipamento será caracterizado com a marca da companhia aérea.

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