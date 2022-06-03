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Sem vagas

Capixabas relatam dificuldade em tirar RG no novo site do governo do ES

A principal reclamação se refere à falta de vagas de agendamento disponíveis. Polícia Civil explica em qual o horário são abertas novas vagas

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 18:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

03 jun 2022 às 18:00
Sistema para tirar RG não tem vagas
Sistema para tirar RG não tem vagas Crédito: Reprodução
Cidadãos que buscam tirar a primeira ou a segunda via da carteira de identidade têm encontrado dificuldade no novo processo de agendamento do governo do Estado. Eles se deparam com uma mensagem informando que já não há vagas.
Segundo a Polícia Civil, responsável por emitir o documento, não há problema no sistema. A corporação esclareceu que são disponibilizadas cerca de 600 vagas de agendamento diariamente e, por conta da alta demanda, elas costumam se esgotar rapidamente.
As vagas são abertas todos os dias às 8 horas, de acordo com a PC, que prevê um aumento do número de vagas disponibilizadas em breve.
“Há previsão de aumento dessas vagas quando houver a formação da nova turma de Peritos Criminais Oficiais, que também serão destinados aos postos e ao processo de emissão do documento, onde será possível aumentar a quantidade de vagas e agilizar os processos”, disse a Polícia Civil em nota.
Desde a quarta-feira (1º), a solicitação de agendamento para emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade passaram a ser feitas por meio de um novo site, o agenda.es.gov.br.
Capixabas relatam dificuldade em tirar RG no novo site do governo do ES

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Até então, as solicitações eram feitas no site agendamento.es.gov.br e não precisavam de login e senha.
Já na nova plataforma, o cidadão que ainda não tiver uma conta no site Acesso Cidadão terá que criar uma para ter acesso aos serviços. Confira como criar a conta.
O agendamento é para as unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.
Para agilizar também a entrega do documento, a Polícia Civil informou que nessa semana, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) firmou uma parceria com os Correios, para otimizar a entrega nos postos, principalmente no interior do Estado e na Capital.

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