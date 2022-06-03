Sistema para tirar RG não tem vagas Crédito: Reprodução

Cidadãos que buscam tirar a primeira ou a segunda via da carteira de identidade têm encontrado dificuldade no novo processo de agendamento do governo do Estado . Eles se deparam com uma mensagem informando que já não há vagas.

Segundo a Polícia Civil , responsável por emitir o documento, não há problema no sistema. A corporação esclareceu que são disponibilizadas cerca de 600 vagas de agendamento diariamente e, por conta da alta demanda, elas costumam se esgotar rapidamente.

As vagas são abertas todos os dias às 8 horas, de acordo com a PC, que prevê um aumento do número de vagas disponibilizadas em breve.

“Há previsão de aumento dessas vagas quando houver a formação da nova turma de Peritos Criminais Oficiais, que também serão destinados aos postos e ao processo de emissão do documento, onde será possível aumentar a quantidade de vagas e agilizar os processos”, disse a Polícia Civil em nota.

Desde a quarta-feira (1º), a solicitação de agendamento para emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade passaram a ser feitas por meio de um novo site, o agenda.es.gov.br

Your browser does not support the audio element. Capixabas relatam dificuldade em tirar RG no novo site do governo do ES

Até então, as solicitações eram feitas no site agendamento.es.gov.br e não precisavam de login e senha.

Já na nova plataforma, o cidadão que ainda não tiver uma conta no site Acesso Cidadão terá que criar uma para ter acesso aos serviços. Confira como criar a conta

O agendamento é para as unidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.