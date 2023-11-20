Capixabas poderão pegar remédios à base de maconha pelo SUS em 90 dias

O canabidiol, conhecido como CBD, é uma substância extraída da planta Cannabis Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress

Medicamentos à base de Cannabis, substância derivada da maconha, serão distribuídos gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo em até 90 dias para pacientes que possuírem receita médica. A informação foi divulgada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

A distribuição de medicamentos que possuem na fórmula a substância Canabidiol (CBD), derivado da planta Cannabis sativa, foi proposta pelo Bispo Alves (Republicanos) no Projeto de Lei (PL) 77/2023, aprovado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) no dia 23 de outubro deste ano.

O prazo de três meses para liberação do medicamento é previsto para que a Lei Estadual 11.968/2023, que institui a política de distribuição dos remédios por parte do Estado, entre em vigor.

O fornecimento de remédios à base do Canabidiol, em associação com outras substâncias canabinóides, como o Tetrahidrocanabinol — o THC — , será feito pela rede pública e instituições privadas conveniadas ao SUS para pacientes que apresentarem prescrição médica.

O medicamento deverá ser industrializado e tecnicamente elaborado seguindo as normas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Canabidiol é um dos 80 canabinóides encontrados na Cannabis sativa e não apresenta riscos aos seres humanos, mesmo com doses elevadas ou uso crônico, além de não ter apresentado efeitos de dependência ou abstinência.