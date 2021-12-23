Cantata de Natal marca retomada de visitas em asilo no Sul do ES

Em Castelo, no Sul do Estado, idosos foram surpreendidos com a visita de parentes e amigos durante uma cantata de Natal na noite da última quarta-feira (22). Desde março do último ano, as visitas nas Instituições de Longa Permanência de Idosos, os asilos, estavam proibidas devido à pandemia da Covid-19. Mas, apesar da retomada, os protocolos ainda são rígidos.
No último dia 14 de dezembro, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma portaria que permite a retomada das visitas de forma segura e padronizada. “Estamos seguindo todos os protocolos. Foi um período difícil e todos sentimos falta dos familiares. As técnicas fazem a medicação da temperatura e utilizamos álcool em gel, ainda sem contato físico”, disse o presidente da instituição, Antônio Peisino.
Durante o tempo que as visitas estavam proibidas, os encontros aconteciam por chamada de vídeo ou a distância na porta da instituição. A mãe do advogado Frederico Xavier é uma das idosas que está na instituição. "É muita emoção, só o fato de poder estar perto e olhar no olho é maravilhoso. Foi muito difícil estar longe, eu vinha no carro, abria o vidro. O contato acontecia do portão”, contou.
Frederico é filho da aposentada Luzia Xavier. “Eu me sinto muito feliz, pois passamos por momentos difíceis, mas Deus nos amparou”, contou a aposentada. A nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde prevê uma série de orientações para serem seguidas pelos familiares e visitantes. Confira quais são:
- Comprovação obrigatória da vacinação de todos os visitantes. Esta comprovação deverá ser apresentada à instituição e, esta, manter registro da verificação da situação vacinação;
- Fornecer informações ao visitante a respeito das medidas preventivas praticadas e exigidas pela instituição, bem como as medidas de boas práticas a serem adotadas. Orientar manter, como possível, distanciamento, e evitar aglomeração e contato com outros residentes;
- Realizar triagem de sintomas em todos os visitantes. Esta triagem deverá ser documentada e arquivada e estar disponível para consulta caso seja necessário. Preferencialmente o registro da situação vacinal deverá constar neste documento;
- Não é necessária a realização de testagem como estratégia preventiva para visitantes ou residentes durante a visitação, desde que seguidas as demais orientações e rotinas de prevenção da transmissão contidas nesta Nota Técnica;
- Utilização obrigatória de máscara durante toda a permanência do visitante nas dependências da instituição;
- Preferencialmente, a visita deverá ocorrer em área aberta e ventilada. Se isto não estiver disponível, então deverá minimamente ocorrer em área isolada dos demais residentes.
Com informações de João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul