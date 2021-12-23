Cantata de Natal marca retomada de visitas em asilo no Sul do ES

Durante o tempo que as visitas estavam proibidas, os encontros aconteciam por chamada de vídeo ou a distância na porta da instituição. A mãe do advogado Frederico Xavier é uma das idosas que está na instituição. "É muita emoção, só o fato de poder estar perto e olhar no olho é maravilhoso. Foi muito difícil estar longe, eu vinha no carro, abria o vidro. O contato acontecia do portão”, contou.