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Castelo

Cantata de Natal marca retomada de visitas em asilo no Sul do ES

Desde março do último ano, as visitas nas Instituições de Longa Permanência de Idosos, os asilos, estavam proibidas devido à pandemia da Covid-19
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 dez 2021 às 14:26

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 14:26

A advogado Frederico e sua mãe Luzia puderam ficar próximos após quase dois anos
A advogado Frederico e sua mãe Luzia puderam ficar próximos após quase dois anos Crédito: Matheus Martins - Tv Gaxeta Sul
Em Castelo, no Sul do Estado, idosos foram surpreendidos com a visita de parentes e amigos durante uma cantata de Natal na noite da última quarta-feira (22). Desde março do último ano, as visitas nas Instituições de Longa Permanência de Idosos, os asilos, estavam proibidas devido à pandemia da Covid-19. Mas, apesar da retomada, os protocolos ainda são rígidos.
No último dia 14 de dezembro, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma portaria que permite a retomada das visitas de forma segura e padronizada. “Estamos seguindo todos os protocolos. Foi um período difícil e todos sentimos falta dos familiares. As técnicas fazem a medicação da temperatura e utilizamos álcool em gel, ainda sem contato físico”, disse o presidente da instituição, Antônio Peisino.
Durante o tempo que as visitas estavam proibidas, os encontros aconteciam por chamada de vídeo ou a distância na porta da instituição. A mãe do advogado Frederico Xavier é uma das idosas que está na instituição. "É muita emoção, só o fato de poder estar perto e olhar no olho é maravilhoso. Foi muito difícil estar longe, eu vinha no carro, abria o vidro. O contato acontecia do portão”, contou.
Frederico é filho da aposentada Luzia Xavier. “Eu me sinto muito feliz, pois passamos por momentos difíceis, mas Deus nos amparou”, contou a aposentada. A nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde prevê uma série de orientações para serem seguidas pelos familiares e visitantes. Confira quais são:
  •  Comprovação obrigatória da vacinação de todos os visitantes. Esta comprovação deverá ser apresentada à instituição e, esta, manter registro da verificação da situação vacinação; 
  •  Fornecer informações ao visitante a respeito das medidas preventivas praticadas e exigidas pela instituição, bem como as medidas de boas práticas a serem adotadas. Orientar manter, como possível, distanciamento, e evitar aglomeração e contato com outros residentes;
  •  Realizar triagem de sintomas em todos os visitantes. Esta triagem deverá ser documentada e arquivada e estar disponível para consulta caso seja necessário. Preferencialmente o registro da situação vacinal deverá constar neste documento; 
  • Não é necessária a realização de testagem como estratégia preventiva para visitantes ou residentes durante a visitação, desde que seguidas as demais orientações e rotinas de prevenção da transmissão contidas nesta Nota Técnica;
  •  Utilização obrigatória de máscara durante toda a permanência do visitante nas dependências da instituição; 
  •  Preferencialmente, a visita deverá ocorrer em área aberta e ventilada. Se isto não estiver disponível, então deverá minimamente ocorrer em área isolada dos demais residentes.
Com informações de João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul

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