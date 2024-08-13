Caminhonete vai parar dentro de valão na Praia da Costa, em Vila Velha

Uma caminhonete acabou indo parar dentro de um valão na Praia da Costa , em Vila Velha , na manhã desta terça-feira (13). Apesar do susto, o motorista não estava dentro do veículo no momento da queda e ninguém ficou ferido.

O vigilante Welton Veira contou à reportagem da TV Gazeta que pegou a caminhonete emprestada com o primo dele para buscar material para uma obra, e acabou esquecendo de puxar o freio de mão ao estacionar a Chevrolet S10 próximo ao valão.

"Trabalhei ontem na obra e trabalhei à noite como vigilante. Vim buscar o resto do material hoje (13). Deixei a caminhonete e esqueci de acionar o freio de mão. Quando fui buscar o material, o veículo já estava descendo" Welton Veira - Vigilante, motorista da Chevrolet S10

Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, Welton chegou a tentar entrar no veículo e pará-lo, mas não conseguiu impedir que a caminhonete caísse no valão. “Ele (primo) falou para eu não me preocupar com bem material, somente comigo”, disse o vigilante.

Para a reportagem da TV Gazeta, moradores questionaram sobre o valão aberto, onde outros veículos já caíram, e pediram que um guarda-corpo seja instalado para dar mais segurança a quem passa pela região.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que apresentou um projeto para cobrir o valão da Praia da Costa e transformar a região em um espaço de convivência. Destacou também que abertura de licitação foi iniciado em junho, e o investimento estimado é de mais R$ 29 milhões.

Caminhonete cai em valão da Praia da Costa

Outro caso

Motorista caiu dentro do canal após tentar realizar uma manobra em uma rua sem saída na noite de quarta-feira (31) Crédito: Leitor AG

A motorista ainda ressaltou que, por conta da chuva, estava com dificuldade na visibilidade. Segundo a Guarda Municipal, os ocupantes não tiveram ferimentos. A seguradora foi acionada pela condutora para que o veículo fosse removido do canal.