Caminhonete vai parar dentro de valão na Praia da Costa, em Vila Velha

Uma caminhonete acabou indo parar dentro de um valão na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (13). Apesar do susto, o motorista não estava dentro do veículo no momento da queda e ninguém ficou ferido.
O vigilante Welton Veira contou à reportagem da TV Gazeta que pegou a caminhonete emprestada com o primo dele para buscar material para uma obra, e acabou esquecendo de puxar o freio de mão ao estacionar a Chevrolet S10 próximo ao valão.
"Trabalhei ontem na obra e trabalhei à noite como vigilante. Vim buscar o resto do material hoje (13). Deixei a caminhonete e esqueci de acionar o freio de mão. Quando fui buscar o material, o veículo já estava descendo"
Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, Welton chegou a tentar entrar no veículo e pará-lo, mas não conseguiu impedir que a caminhonete caísse no valão. “Ele (primo) falou para eu não me preocupar com bem material, somente comigo”, disse o vigilante.
Para a reportagem da TV Gazeta, moradores questionaram sobre o valão aberto, onde outros veículos já caíram, e pediram que um guarda-corpo seja instalado para dar mais segurança a quem passa pela região.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que apresentou um projeto para cobrir o valão da Praia da Costa e transformar a região em um espaço de convivência. Destacou também que abertura de licitação foi iniciado em junho, e o investimento estimado é de mais R$ 29 milhões.
Caminhonete cai em valão da Praia da Costa
Outro caso
No dia 31 de julho, um carro foi parar dentro do canal em Itapuã, Vila Velha, durante as chuvas que atingiram cidades da Grande Vitória. Para a Guarda Municipal, a mulher explicou que não conhecia a região e que, ao perceber que tinha entrado em uma rua sem saída, foi fazer uma manobra para sair da via e não viu o canal.
A motorista ainda ressaltou que, por conta da chuva, estava com dificuldade na visibilidade. Segundo a Guarda Municipal, os ocupantes não tiveram ferimentos. A seguradora foi acionada pela condutora para que o veículo fosse removido do canal.
No último sábado (10), um homem morreu após cair em um canal em Coqueiral de Itaparica, mesmo município. A Guarda Municipal acionou o Corpo de Bombeiros, mas antes da chegada dos militares, os guardas retiraram o homem de dentro do canal com ajuda de uma escada. Os agentes tentaram reanimá-lo com massagem cardiorrespiratória, mas a vítima não resistiu.