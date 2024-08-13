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Prejuízo

Caminhonete vai parar dentro de valão na Praia da Costa, em Vila Velha

Motorista disse que esqueceu de acionar o freio de mão da Chevrolet S10 e o veículo acabou caindo no valão, na manhã desta terça-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2024 às 13:13

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 13:13

Uma caminhonete acabou indo parar dentro de um valão na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (13). Apesar do susto, o motorista não estava dentro do veículo no momento da queda e ninguém ficou ferido.
O vigilante Welton Veira contou à reportagem da TV Gazeta que pegou a caminhonete emprestada com o primo dele para buscar material para uma obra, e acabou esquecendo de puxar o freio de mão ao estacionar a Chevrolet S10 próximo ao valão.
"Trabalhei ontem na obra e trabalhei à noite como vigilante. Vim buscar o resto do material hoje (13). Deixei a caminhonete e esqueci de acionar o freio de mão. Quando fui buscar o material, o veículo já estava descendo"
Welton Veira - Vigilante, motorista da Chevrolet S10
Conforme apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, Welton chegou a tentar entrar no veículo e pará-lo, mas não conseguiu impedir que a caminhonete caísse no valão. “Ele (primo) falou para eu não me preocupar com bem material, somente comigo”, disse o vigilante.
Para a reportagem da TV Gazeta, moradores questionaram sobre o valão aberto, onde outros veículos já caíram, e pediram que um guarda-corpo seja instalado para dar mais segurança a quem passa pela região.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou que apresentou um projeto para cobrir o valão da Praia da Costa e transformar a região em um espaço de convivência. Destacou também que abertura de licitação foi iniciado em junho, e o investimento estimado é de mais R$ 29 milhões.

Caminhonete cai em valão da Praia da Costa

Outro caso

Motorista caiu dentro do canal após tentar realizar uma manobra em uma rua sem saída na noite de quarta-feira (31)
Motorista caiu dentro do canal após tentar realizar uma manobra em uma rua sem saída na noite de quarta-feira (31) Crédito: Leitor AG
No dia 31 de julho, um carro foi parar dentro do canal em Itapuã, Vila Velha, durante as chuvas que atingiram cidades da Grande Vitória. Para a Guarda Municipal, a mulher explicou que não conhecia a região e que, ao perceber que tinha entrado em uma rua sem saída, foi fazer uma manobra para sair da via e não viu o canal.
A motorista ainda ressaltou que, por conta da chuva, estava com dificuldade na visibilidade. Segundo a Guarda Municipal, os ocupantes não tiveram ferimentos. A seguradora foi acionada pela condutora para que o veículo fosse removido do canal.
No último sábado (10), um homem morreu após cair em um canal em Coqueiral de Itaparica, mesmo município. A Guarda Municipal acionou o Corpo de Bombeiros, mas antes da chegada dos militares, os guardas retiraram o homem de dentro do canal com ajuda de uma escada. Os agentes tentaram reanimá-lo com massagem cardiorrespiratória, mas a vítima não resistiu.

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