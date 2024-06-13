Caminhoneiro do ES que morreu na BA falou com esposa minutos antes de morrer

"Por volta de 18h18, ele mandou mensagem falando que ele tava saindo e que tinha dado tudo certo com o conserto do caminhão. Coisa de 20 minutos depois, um amigo me ligou perguntando se tava tudo bem com ele e falando do acidente"

De acordo com a esposa Patrícia Ferreira, o companheiro saiu de Cachoeiro na última sexta-feira (7), com destino ao município de Caruaru, em Pernambuco, mas interrompeu a viagem após o caminhão quebrar. Na terça-feira (11), o profissional conseguiu consertar o veículo e estava pronto para seguir viagem quando o acidente aconteceu na altura do município de Eunápolis (BA).