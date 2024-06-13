Caminhoneiro do ES que morreu na BA falou com esposa minutos antes de morrer

O caminhoneiro, morador de Cachoeiro de Itapemirim, que morreu após o caminhão que dirigia tombar na BR 101, na Bahia, tinha acabado de falar com a esposa pouco antes de o acidente acontecer. Na manhã desta quinta-feira (13), Edmílson da Silva Pereira, de 61 anos, foi homenageado por colegas de profissão.
"Por volta de 18h18, ele mandou mensagem falando que ele tava saindo e que tinha dado tudo certo com o conserto do caminhão. Coisa de 20 minutos depois, um amigo me ligou perguntando se tava tudo bem com ele e falando do acidente"
De acordo com a esposa Patrícia Ferreira, o companheiro saiu de Cachoeiro na última sexta-feira (7), com destino ao município de Caruaru, em Pernambuco, mas interrompeu a viagem após o caminhão quebrar. Na terça-feira (11), o profissional conseguiu consertar o veículo e estava pronto para seguir viagem quando o acidente aconteceu na altura do município de Eunápolis (BA).
Caminhoneiro há 30 anos, Edmílson da Silva Pereira nasceu em Sumidouro, no Rio de Janeiro, mas morava em Cachoeiro de Itapemirim havia 25 anos. O enterro do será realizado na cidade natal nessa quinta-feira (13). "Fica a saudade, a dor, a tristeza por perder um amigo, um companheiro", desabafa Patrícia.