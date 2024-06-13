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Tristeza

Caminhoneiro do ES que morreu na BA falou com esposa minutos antes de morrer

Edmílson da Silva Pereira, de 61 anos, faleceu em um acidente na BR 101, na altura de Eunápolis (BA), na noite da última terça-feira (11)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

13 jun 2024 às 16:19

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 16:19

Caminhoneiro do ES que morreu em acidente na Bahia tinha falado com esposa minutos antes
O acidente que tirou a vida do caminhoneiro aconteceu no trecho de Eunápolis, na BR 101 Crédito: Leitor A Gazeta/Redes Sociais
O caminhoneiro, morador de Cachoeiro de Itapemirim, que morreu após o caminhão que dirigia tombar na BR 101, na Bahia, tinha acabado de falar com a esposa pouco antes de o acidente acontecer. Na manhã desta quinta-feira (13), Edmílson da Silva Pereira, de 61 anos, foi homenageado por colegas de profissão.
"Por volta de 18h18, ele mandou mensagem falando que ele tava saindo e que tinha dado tudo certo com o conserto do caminhão. Coisa de 20 minutos depois, um amigo me ligou perguntando se tava tudo bem com ele e falando do acidente"
Patrícia Ferreira - Esposa da vítima
Caminhoneiro do ES que morreu em acidente na Bahia tinha falado com esposa minutos antes
Edmílson da Silva Pereira, de 61 anos, atuou como caminhoneiro por 30 anos Crédito: Redes Sociais
De acordo com a esposa Patrícia Ferreira, o companheiro saiu de Cachoeiro na última sexta-feira (7), com destino ao município de Caruaru, em Pernambuco, mas interrompeu a viagem após o caminhão quebrar. Na terça-feira (11), o profissional conseguiu consertar o veículo e estava pronto para seguir viagem quando o acidente aconteceu na altura do município de Eunápolis (BA).
Caminhoneiro há 30 anos, Edmílson da Silva Pereira nasceu em Sumidouro, no Rio de Janeiro, mas morava em Cachoeiro de Itapemirim havia 25 anos. O enterro do será realizado na cidade natal nessa quinta-feira (13). "Fica a saudade, a dor, a tristeza por perder um amigo, um companheiro", desabafa Patrícia.

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