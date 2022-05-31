Caminhão desgovernado desce ladeira e atinge três carros na Serra

Caminhão desceu ladeira desgovernado no bairro São Diogo II, na Serra. Crédito: Archimedis Patricio

Grande Vitória. Um caminhão perdeu o freio em uma subida e desceu uma ladeira desgovernado, atingindo três carros no bairro São Diogo II, na Serra

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (30) na Rua Gonçalves Dias. O motorista do caminhão e um acompanhante foram levados a um hospital para serem atendidos. Os demais condutores não se feriram. "Não sei se foi o baque que ele tomou, do jeito que tiraram ele (do caminhão), ele não conseguiu se mover. E o rapaz que estava com ele também. Os dois foram levados imobilizados", disse a cabeleireira Érica Ramos, que presenciou a batida.

De acordo com os moradores do local, depois de perder o freio e a força na subida, o caminhão desceu de ré, batendo primeiro contra um carro que seguia atrás dele. Nesse momento, uma caminhonete que estava estacionada também teve a lateral destruída. Na descida, o caminhão ainda bateu nesse carro que vinha no sentido contrário. A traseira ficou bastante danificada. O motorista, Celso de Souza, conta que não teve tempo de tentar desviar da batida.

Carros foram atingidos por caminhão desgovernado e tiveram partes danificadas na Serra Crédito: Archimedis Patricio

"Não tive como pensar porque foi muito rápido e eu fiquei imprensado entre os outros dois carros. Não tinha como eu fazer nada, só recebi a pancada na traseira do veículo", contou.

Moradores ficaram assustados com o barulho das batidas. Segundo eles, como a rua é estreita e inclinada, acidentes acontecem no local frequentemente.