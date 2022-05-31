Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Caminhão desgovernado desce ladeira e atinge três carros na Serra

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (30) no bairro São Diogo II. O motorista do caminhão e o acompanhante foram levados para o hospital

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2022 às 08:40
Caminhão desceu ladeira desgovernado no bairro São Diogo II, na Serra.
Caminhão desceu ladeira desgovernado no bairro São Diogo II, na Serra. Crédito: Archimedis Patricio
Um caminhão perdeu o freio em uma subida e desceu uma ladeira desgovernado, atingindo três carros no bairro São Diogo II, na SerraGrande Vitória.
O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (30) na Rua Gonçalves Dias. O motorista do caminhão e um acompanhante foram levados a um hospital para serem atendidos. Os demais condutores não se feriram. "Não sei se foi o baque que ele tomou, do jeito que tiraram ele (do caminhão), ele não conseguiu se mover. E o rapaz que estava com ele também. Os dois foram levados imobilizados", disse a cabeleireira Érica Ramos, que presenciou a batida.
De acordo com os moradores do local, depois de perder o freio e a força na subida, o caminhão desceu de ré, batendo primeiro contra um carro que seguia atrás dele. Nesse momento, uma caminhonete que estava estacionada também teve a lateral destruída. Na descida, o caminhão ainda bateu nesse carro que vinha no sentido contrário. A traseira ficou bastante danificada. O motorista, Celso de Souza, conta que não teve tempo de tentar desviar da batida.
Carros foram atingidos por caminhão desgovernado e tiveram partes danificadas na Serra.
Carros foram atingidos por caminhão desgovernado e tiveram partes danificadas na Serra Crédito: Archimedis Patricio
"Não tive como pensar porque foi muito rápido e eu fiquei imprensado entre os outros dois carros. Não tinha como eu fazer nada, só recebi a pancada na traseira do veículo", contou.
Moradores ficaram assustados com o barulho das batidas. Segundo eles, como a rua é estreita e inclinada, acidentes acontecem no local frequentemente.
*Com informações de Prisciele Venturini, da TV Gazeta

Veja Também

Vídeo: poste fica no meio de ciclovia no Portal do Príncipe, em Vitória

Após 3 meses, famílias de jovens atropeladas e mortas no ES cobram respostas

Motociclista que atropelou aposentada em Vila Velha é identificado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Grande Vitória Serra trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados