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Resgate de helicóptero

Caminhão de lixo atropela ciclista de 74 anos e fere coletor na Serra

Homem que estava na bicicleta ficou gravemente ferido e teve de ser socorrido por uma aeronave do Notaer para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 mai 2023 às 16:31

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 16:31

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para onde o paciente está internado
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para onde o paciente foi levado pelo Notaer  Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 74 anos foi atropelado por um caminhão de lixo, na manhã desta segunda-feira (1º), quando andava de bicicleta no bairro Serramar, em Nova Almeida, Serra. Devido à gravidade do ferimento na perna direita, ele teve de ser socorrido por um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer).
Por nota, a empresa Corpus, responsável pelo veículo, informou que prestou o socorro imediato necessário à vítima, que foi rapidamente atendida pelo Samu e pelo helicóptero do Notaer. "O motorista da Corpus ficou em estado de choque e também recebeu atendimento do serviço de emergência, além de ser submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez", complementou. 
O major Pablo do Notaer explicou que o homem teve a perna direita completamente esmagada e, por isso, necessitava de rápido encaminhamento ao hospital, para receber cuidados médicos especializados.
Os operadores de suporte médico e aerotático fizeram manobras necessárias para estancar o sangramento da vítima, estabilizá-la e efetuar o transporte para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também em Serra, onde foi diretamente encaminhada para o centro cirúrgico.
Testemunhas que presenciaram o acidente disseram que um trabalhador da coleta, que estava na parte externa do caminhão, chegou a cair e bater a cabeça em virtude da freada mais brusca do veículo. Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não precisou de remoção aérea.

O que diz a empresa

Em nota, a empresa Corpus, responsável pelo veículo, esclarece que ainda não tem informações concretas sobre como ocorreu o fato. Segundo relatos iniciais, ao ver o ciclista, o motorista tentou frear o veículo, mas infelizmente não foi possível evitar o ocorrido.
A empresa informou que prestou o socorro imediato necessário à vítima, que foi rapidamente atendida pelo Samu e pelo helicóptero do Notaer.
O motorista da Corpus ficou em estado de choque e também recebeu atendimento do serviço de emergência, além de ser submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez.
A Corpus frisa ainda que lamenta o ocorrido e preza pelo pronto restabelecimento da vítima. Informa, ainda, que a equipe técnica da empresa está acompanhando os trabalhos oficiais, a fim de apurar todas as condições de ocorrência do fato e adotar as medidas necessárias cabíveis.

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