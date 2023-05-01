Caminhão de lixo atropela ciclista de 74 anos e fere coletor na Serra

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para onde o paciente foi levado pelo Notaer Crédito: Fernando Madeira

Por nota, a empresa Corpus, responsável pelo veículo, informou que prestou o socorro imediato necessário à vítima, que foi rapidamente atendida pelo Samu e pelo helicóptero do Notaer. "O motorista da Corpus ficou em estado de choque e também recebeu atendimento do serviço de emergência, além de ser submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez", complementou.

O major Pablo do Notaer explicou que o homem teve a perna direita completamente esmagada e, por isso, necessitava de rápido encaminhamento ao hospital, para receber cuidados médicos especializados.

Os operadores de suporte médico e aerotático fizeram manobras necessárias para estancar o sangramento da vítima, estabilizá-la e efetuar o transporte para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, também em Serra, onde foi diretamente encaminhada para o centro cirúrgico.

Testemunhas que presenciaram o acidente disseram que um trabalhador da coleta, que estava na parte externa do caminhão, chegou a cair e bater a cabeça em virtude da freada mais brusca do veículo. Ele foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não precisou de remoção aérea.

O que diz a empresa

Em nota, a empresa Corpus, responsável pelo veículo, esclarece que ainda não tem informações concretas sobre como ocorreu o fato. Segundo relatos iniciais, ao ver o ciclista, o motorista tentou frear o veículo, mas infelizmente não foi possível evitar o ocorrido.

A empresa informou que prestou o socorro imediato necessário à vítima, que foi rapidamente atendida pelo Samu e pelo helicóptero do Notaer.

O motorista da Corpus ficou em estado de choque e também recebeu atendimento do serviço de emergência, além de ser submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez.