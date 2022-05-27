Câmara aprova nome do engenheiro Manoel Barros para viaduto em Cariacica

Manoel dos Passos Barros, nascido em 1898, no Amazonas, foi o engenheiro que projetou todas as saídas rodoviárias de Vitória, sendo o chefe do Departamento de Estradas e Rodagem do estado. Além disso, na área acadêmica, fundou a Escola Politécnica do Espírito Santo, hoje Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde lecionou Geometria Analítica.