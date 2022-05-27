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Na BR 101

Câmara aprova nome do engenheiro Manoel Barros para viaduto em Cariacica

Ele também foi pastor e fundou, em 1970, a Igreja Cristã Maranata, que presidiu até sua morte, em 1986

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 11:22

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

27 mai 2022 às 11:22
Deputada federal Soraya Manato
Deputada federal Soraya Manato. Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Foi aprovado, pela Câmara dos Deputados, o projeto de Lei 543/22, do Senado, que nomeia como Engenheiro Manoel dos Passos Barros o viaduto no entroncamento da BR 101 com a BR 262, em Cariacica, na Grande Vitória
A relatora, deputada Soraya Manato (PTB-ES), recomendou a aprovação. ""A contribuição do homenageado para o Espírito Santo é inequívoca". Agora, a proposta segue para sanção presidencial.
Manoel dos Passos Barros, nascido em 1898, no Amazonas, foi o engenheiro que projetou todas as saídas rodoviárias de Vitória, sendo o chefe do Departamento de Estradas e Rodagem do estado. Além disso, na área acadêmica, fundou a Escola Politécnica do Espírito Santo, hoje Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde lecionou Geometria Analítica. 
O engenheiro também era pastor e fundou, em 1970, a Igreja Cristã Maranata, que presidiu até sua morte, em 1986. "Quero parabenizar a Igreja Cristã Maranata por essa homenagem", afirmou Soraya. 
*Com informações da Agência Câmara de Notícias.

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