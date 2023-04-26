Caiu aí? Usuários da Vivo relatam queda de sinal na Grande Vitória

Usuários da operadora telefônica Vivo relataram, nesta quarta-feira (26), uma instabilidade no sinal em vários municípios da Grande Vitória e do Sul do Estado . De acordo com o "Downdetector", portal responsável por monitorar a queda de serviços, o problema começou a ser registrado por volta das 15h.

Ainda segundo o site, as principais reclamações dizem respeito à internet fixa, com 60% das notificações. Em seguida, aparecem telefonia móvel, com 26%, além da falta de sinal, representando 14% dos registros.

Pico das reclamações aconteceu por volta das 16h Crédito: Reprodução | Downdetector

Alguns dos municípios onde foram registradas reclamações são Vila Velha, Vitória e Serra, além de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba.

A situação ganhou repercussão também nas redes sociais. Veja abaixo:

Vivo tá sem sinal ? — plutonita (@lariarujo) April 26, 2023

o sinal da vivo horrível meu deus não consigo usar o wifi não consigo usar o 3g — jupi (@akofofa) April 26, 2023

Procurada pela reportagem, a Vivo informou que os serviços da empresa foram normalizados. "Alguns clientes da região da Grande Vitória podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de telefonia móvel e fixa, devido a rompimento de cabos ópticos que atendem a região. A equipe técnica solucionou o problema no menor prazo possível", destacou a operadora.