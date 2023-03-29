Caiu aí? Usuários da Vivo relatam instabilidade do sinal na Grande Vitória

De acordo com o site, as principais queixas de internautas são referentes à internet fixa, com 42% das notificações. Em seguida, vêm relatos de problemas com a telefonia móvel, com 32% dos usuários apontando dificuldades.

Em nota, a Vivo informou que "os serviços na região já foram normalizados. Alguns clientes podem ter encontrado dificuldades para acessar os serviços da operadora devido a falha em equipamentos de transmissão da companhia. A equipe técnica atuou para regularizar sua rede no menor prazo possível".