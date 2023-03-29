Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem conexão

Caiu aí? Usuários da Vivo relatam instabilidade do sinal na Grande Vitória

Sinal de internet da operadora apresentou instabilidade a partir das 14 horas desta quarta-feira (29)

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2023 às 15:12
Usuários da operadora de telefonia e internet Vivo reclamaram de instabilidade no sinal, na tarde desta quarta-feira (29), na Grande Vitória. De acordo com o portal Downdetector, especializado no monitoramento desses serviços, os relatos de problemas no acesso começaram por volta das 14h.
De acordo com o site, as principais queixas de internautas são referentes à internet fixa, com 42% das notificações. Em seguida, vêm relatos de problemas com a telefonia móvel, com 32% dos usuários apontando dificuldades.
Reclamações sobre sinal da Vivo começaram por volta das 14h desta quarta-feira (29)
Reclamações sobre sinal da Vivo começaram por volta das 14h desta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução | Downdetector
Em nota, a Vivo informou que "os serviços na região já foram normalizados. Alguns clientes podem ter encontrado dificuldades para acessar os serviços da operadora devido a falha em equipamentos de transmissão da companhia. A equipe técnica atuou para regularizar sua rede no menor prazo possível".
No Twitter, internautas também se queixaram. Veja:

Atualização

29/03/2023 - 6:30
Após a publicação da matéria, a Vivo enviou uma nota. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Direito Telefônica Vivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados