Cachorros em prancha chamam atenção de banhistas na Praia do Canto

Uma cena curiosa chamou a atenção de banhistas na Praia do Canto , em Vitória , na manhã desta sexta-feira (10). Cinco cachorros em uma prancha de Stand Up Paddle pareciam bastante confortáveis no mar e a cena de fofura fez a alegria de quem estava na região.

Mas, afinal, o que estavam fazendo esses bichinhos? A Gazeta foi atrás da resposta e chegou até a adestradora Danny Soares. Ela explicou que o que estava acontecendo era uma aula de hidroterapia no mar, que é uma modalidade de adestramento.

“Trabalho com obediência no stand up, como se fosse uma aula normal. Gasto de energia física e mental, exercícios de reabilitação dentro da água. Normalmente são os meus alunos da Praia do Canto que levo para a praia ao lado do Iate Clube”, explica a adestradora.

Além disso, a modalidade também serve para casos de reabilitação de agressividade. “Colocar o cão na prancha acelera o processo de vínculo e confiança.”

A funcionária pública Vanda Lopes estava no local e fez questão de filmar a cena. “Quando vi a cena muito curiosa e com excesso de fofura, fui para mais perto filmar. Foi uma cena linda. Eles estavam quietinhos na prancha”, disse Vanda.

O que é hidroterapia?