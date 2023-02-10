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Cachorros em prancha chamam atenção de banhistas na Praia do Canto

Banhista flagrou o momento em que cinco cachorros estavam em cima de uma prancha no mar, durante aula de hidroterapia para adestramento
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 fev 2023 às 18:02

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 18:02

Uma cena curiosa chamou a atenção de banhistas na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (10). Cinco cachorros em uma prancha de Stand Up Paddle pareciam bastante confortáveis no mar e a cena de fofura fez a alegria de quem estava na região.
Mas, afinal, o que estavam fazendo esses bichinhos? A Gazeta foi atrás da resposta e chegou até a adestradora Danny Soares. Ela explicou que o que estava acontecendo era uma aula de hidroterapia no mar, que é uma modalidade de adestramento.
“Trabalho com obediência no stand up, como se fosse uma aula normal. Gasto de energia física e mental, exercícios de reabilitação dentro da água. Normalmente são os meus alunos da Praia do Canto que levo para a praia ao lado do Iate Clube”, explica a adestradora.
Além disso, a modalidade também serve para casos de reabilitação de agressividade. “Colocar o cão na prancha acelera o processo de vínculo e confiança.”
A funcionária pública Vanda Lopes estava no local e fez questão de filmar a cena. “Quando vi a cena muito curiosa e com excesso de fofura, fui para mais perto filmar. Foi uma cena linda. Eles estavam quietinhos na prancha”, disse Vanda.

O que é hidroterapia?

Segundo a adestradora Danny Soares, a hidroterapia consiste no uso da água como tratamento e terapia. Para os animais, normalmente as formas aplicáveis são no mar ou na piscina. Essa técnica de adestramento promove diversos efeitos e benefícios, desde fisiológicos até psicológicos.

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