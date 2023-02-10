Sinal verde: o carnaval do Brasil começa em Vitória!

Preparação para o Carnaval de Vitória Crédito: Thiago Soares/Divulgação

É certo que o carnaval oficial no Brasil é comemorado no dia 21/02, mas todo o país se agita a partir do dia 17 de fevereiro neste ano.

Nesta sexta-feira (10), no sábado (11) e no próximo domingo (12), as escolas de samba da Grande Vitória entram na passarela do samba, o Sambão Povo, para exaltar suas cores, defender suas bandeiras e comunidades e novamente demarcar que nos "limites das quatro linhas do regulamento do carnaval" os maiores quesitos são a paz, a sociabilidade, a fraternidade, a coletividade e outros diversos adjetivos que formam o fortalecimento de uma cultura.

Os desfiles das escolas de samba como sabemos é reflexo das tradições de origem negra, das comunidades periféricas e tem seus primeiros passos manifestadamente iniciados na década de 1920 no Rio de Janeiro, de lá pra cá se tornou uma festa centenária e geracional, que envolve famílias inteiras.

Neste final de semana, o Sambão do Povo receberá 19 agremiações, divididas no grupo A (sexta), B (domingo) e o Especial (sábado), com mais de 300 alas, cerca de 45 alegorias (carros e tripés), 22 mil desfilantes, um público aproximado de 80 mil pessoas, isso tudo em torno do protagonismo de pessoas simples e que formam comunidades territorias em situação de vulnerabilidade, mas que carregam o sonho comum, serem campeões.

A organização dos grupos é necessária para estabelecer os critérios técnicos de avaliação e também considerando a estrutura das escolas, sendo que cada grupo tem investimentos e organização do desfile diferente.

Com muito suor e muitas mãos o carnaval já começa a ser esculpido nas construções de samba-enredo, nos barracões, na costura de cada fantasia, nos sonhos de cada carnavalesco ao visualizarem e vislumbrarem suas escolas, com história que viram enredos. E assim o desfile de cada escola se concretiza na avenida, mas tem início em cada detalhe. Do sinal verde ao magnífico caminhar da avenida cada história é contada, ou melhor cantada, com muita tradição e criatividade.