Vai chover? Confira como fica o tempo no Carnaval de Vitória 2023

Sambão do Povo durante o amanhecer no último dia de desfile das escolas de samba em Vitória, em 2022

Nesta sexta-feira (10), chove rápido entre a madrugada e a manhã no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva nas regiões Serrana e Sul e em parte da Noroeste. Nas demais, não chove.