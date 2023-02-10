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Previsão do tempo

Vai chover? Confira como fica o tempo no Carnaval de Vitória 2023

Últimos dias foram marcados por chuva em parte do Espírito Santo, mas previsão do Incaper indica final de semana de tempo aberto, sol e calor na Capital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2023 às 10:11

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 10:11

Piedade
Sambão do Povo durante o amanhecer no último dia de desfile das escolas de samba em Vitória, em 2022 Crédito: Fernando Madeira
O calor e as fortes chuvas típicas do verão foram frequentes no Espírito Santo nos últimos dias, mas, para este final de semana, quando ocorre o Carnaval de Vitória, a previsão é de tempo aberto e temperaturas altas na Capital – para a qual não há previsão de chuva. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade atinge apenas algumas localidades do Estado.
Nesta sexta-feira (10), chove rápido entre a madrugada e a manhã no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva nas regiões Serrana e Sul e em parte da Noroeste. Nas demais, não chove.
No sábado (11), chove rápido entre a madrugada e a manhã na Região Nordeste, com tendência de tempo aberto no restante do dia. Também pode chover em áreas da Região Norte. Durante a tarde, novamente as áreas de instabilidade associadas ao calor geram chuva nas regiões Serrana e Sul. No restante do Estado, o sol prevalece.
Por fim, para o próximo domingo (12), tem previsão de chuva rápida na madrugada e na manhã para a Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Não chove e faz calor nas demais áreas do Espírito Santo, inclusive a Grande Vitória.

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