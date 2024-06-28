Caça da Marinha operando em Vitória? Fomos atrás de respostas

Os mais rápidos perceberam não se tratar de um avião comercial e viram que algo diferente sobrevoava o céu de Vitória. Então o que seria? Fomos atrás de respostas.

Um caça da Marinha do Brasil foi o responsável por "fazer tremer" os arredores do aeroporto. De "camarote", o controlador de tráfego aéreo Revan Berger registrou uma das duas passagens baixas (low pass) e um toque-arremetida na pista antiga do terminal aeroportuário (Shopping Mestre Álvaro/Goiabeiras).

Na rápida e barulhenta filmagem, a aeronave de combate se aproxima do solo e rapidamente acelera ganhando altura e iniciando uma curva à esquerda.

A manobra militar, segundo a Zurich Airport Brasil, não interferiu na operação no Aeroporto de Vitória, pois os exercícios com o caça foram realizados na pista antiga, enquanto os voos comerciais operaram normalmente na outra.

Após "voar baixinho" pela Capital capixaba, o caça retornou à Base Aérea-naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.