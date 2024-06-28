Caça da Marinha operando em Vitória? Fomos atrás de respostas

Quem mora nos arredores do Aeroporto de Vitória inevitavelmente já escutou o barulho inconfundível da decolagem do cargueiro que realiza o serviço postal sempre por volta das 23h30. Mas nesta sexta-feira (28) um som estridente, mais alto e intenso do que o gerado pelo Boeing 727-200F, ecoou pelos ares da Capital capixaba.
Os mais rápidos perceberam não se tratar de um avião comercial e viram que algo diferente sobrevoava o céu de Vitória. Então o que seria? Fomos atrás de respostas.
Um caça da Marinha do Brasil foi o responsável por "fazer tremer" os arredores do aeroporto. De "camarote", o controlador de tráfego aéreo Revan Berger registrou uma das duas passagens baixas (low pass) e um toque-arremetida na pista antiga do terminal aeroportuário (Shopping Mestre Álvaro/Goiabeiras).
Na rápida e barulhenta filmagem, a aeronave de combate se aproxima do solo e rapidamente acelera ganhando altura e iniciando uma curva à esquerda.
A manobra militar, segundo a Zurich Airport Brasil, não interferiu na operação no Aeroporto de Vitória, pois os exercícios com o caça foram realizados na pista antiga, enquanto os voos comerciais operaram normalmente na outra.
Após "voar baixinho" pela Capital capixaba, o caça retornou à Base Aérea-naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta demandou a Força Aeronaval da Marinha do Brasil para mais detalhes da operação e da aeronave.