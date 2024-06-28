Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assista e escute

Caça da Marinha operando em Vitória? Fomos atrás de respostas

Nesta sexta-feira (28), o som estridente de uma aeronave ecoou pelo céu da Capital capixaba; assista ao "low pass"
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

28 jun 2024 às 18:57

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 18:57

Quem mora nos arredores do Aeroporto de Vitória inevitavelmente já escutou o barulho inconfundível da decolagem do cargueiro que realiza o serviço postal sempre por volta das 23h30. Mas nesta sexta-feira (28) um som estridente, mais alto e intenso do que o gerado pelo Boeing 727-200F, ecoou pelos ares da Capital capixaba.
Os mais rápidos perceberam não se tratar de um avião comercial e viram que algo diferente sobrevoava o céu de Vitória. Então o que seria? Fomos atrás de respostas.
Um caça da Marinha do Brasil foi o responsável por "fazer tremer" os arredores do aeroporto. De "camarote", o controlador de tráfego aéreo Revan Berger registrou uma das duas passagens baixas (low pass) e um toque-arremetida na pista antiga do terminal aeroportuário (Shopping Mestre Álvaro/Goiabeiras).
Na rápida e barulhenta filmagem, a aeronave de combate se aproxima do solo e rapidamente acelera ganhando altura e iniciando uma curva à esquerda.

Veja Também

Avião mata capivaras ao pousar no Aeroporto de Vitória

Helicóptero embalado chama atenção no Porto de Vitória

A manobra militar, segundo a Zurich Airport Brasil, não interferiu na operação no Aeroporto de Vitória, pois os exercícios com o caça foram realizados na pista antiga, enquanto os voos comerciais operaram normalmente na outra.
Após "voar baixinho" pela Capital capixaba, o caça retornou à Base Aérea-naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta demandou a Força Aeronaval da Marinha do Brasil para mais detalhes da operação e da aeronave.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados