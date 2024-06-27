Helicóptero embalado chama a atenção no Porto de Vitória; quem é o dono?

A Gazeta foi ao Porto de Vitória acompanhar a saída do helicóptero e descobriu algumas informações. Uma cena curiosa chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Vitória, próximo ao Porto, na manhã desta quinta-feira (27): Um helicóptero apareceu embalado com um material de cor branca. O formato não deixou dúvidas, era mesmo um helicóptero. Mas de onde veio? De quem é a aeronave? Para onde vai? E o que o Espírito Santo tem a ver com isso tudo?foi ao Porto de Vitória acompanhar a saída do helicóptero e descobriu algumas informações.

Não há detalhes sobre a data em que o helicóptero veio para o Espírito Santo, mas a reportagem apurou que aeronave chegou a ficar armazenada no Porto de Vitória. O helicóptero é da Antuérpia, na Bélgica, e o destino dela é o Estado de São Paulo. Até o ES, o transporte foi pela água, em um navio. Do Porto de Vitória ao Estado vizinho, o helicóptero será levado em uma carreta.

A saída do helicóptero no veículo aconteceu às 10h da manhã desta quinta-feira (27), pelo portão próximo à Vila Rubim.

Helicóptero chama atenção no Porto de Vitória

A surpresa foi geral. A pé, de bicicleta, de carro ou ônibus, o "embrulho de presente" chamou atenção. O marceneiro Agnaldo Nascimento passeava com os dois filhos e surpreendeu ao ver o helicóptero no Porto de Vitória. Eles resolveram parar a bicicleta para ver a aeronave. "Queria saber de quem é o helicóptero, como chega envelopado. Mas não é meu, quem me dera", comentou rindo.

O autônomo Rogério Silva também parou para ver a aeronave. "Sempre passo aqui e paro para ver os navios, carregando, descarregando. Isso chama minha atenção e também de outras pessoas", disse.