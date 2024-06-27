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Embaladinho

Helicóptero embalado chama a atenção no Porto de Vitória; quem é o dono?

O formato não deixou dúvidas de que se tratava de uma aeronave. Mas de onde veio? De quem é a aeronave? Para onde vai?
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 jun 2024 às 18:52

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 18:52

Uma cena curiosa chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Vitória, próximo ao Porto, na manhã desta quinta-feira (27): Um helicóptero apareceu embalado com um material de cor branca. O formato não deixou dúvidas, era mesmo um helicóptero. Mas de onde veio? De quem é a aeronave? Para onde vai? E o que o Espírito Santo tem a ver com isso tudo? A Gazeta foi ao Porto de Vitória acompanhar a saída do helicóptero e descobriu algumas informações.
Não há detalhes sobre a data em que o helicóptero veio para o Espírito Santo, mas a reportagem apurou que aeronave chegou a ficar armazenada no Porto de Vitória. O helicóptero é da Antuérpia, na Bélgica, e o destino dela é o Estado de São Paulo. Até o ES, o transporte foi pela água, em um navio. Do Porto de Vitória ao Estado vizinho, o helicóptero será levado em uma carreta.
A saída do helicóptero no veículo aconteceu às 10h da manhã desta quinta-feira (27), pelo portão próximo à Vila Rubim.

Helicóptero chama atenção no Porto de Vitória

A surpresa foi geral. A pé, de bicicleta, de carro ou ônibus, o "embrulho de presente" chamou atenção. O marceneiro Agnaldo Nascimento passeava com os dois filhos e surpreendeu ao ver o helicóptero no Porto de Vitória. Eles resolveram parar a bicicleta para ver a aeronave. "Queria saber de quem é o helicóptero, como chega envelopado. Mas não é meu, quem me dera", comentou rindo.
O autônomo Rogério Silva também parou para ver a aeronave. "Sempre passo aqui e paro para ver os navios, carregando, descarregando. Isso chama minha atenção e também de outras pessoas", disse.
A reportagem procurou a Vports, que administra os terminais, onde chegam os navios em Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. No fim da tarde de quinta-feira (27), a assessoria de comunicação da Vports informou que os detalhes da aeronave são confidenciais, por isso não poderia repassar informações.

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