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"Conta suspensa"

Bugou? Usuários relatam instabilidade e perda de seguidores no Instagram

Segundo o portal TechTudo, há uma falha que suspende determinadas contas, mas o Instagram ainda não respondeu oficialmente sobre o problema
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

31 out 2022 às 11:40

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 11:40

Instagram
Usuário relatam problemas no Instagram Crédito: Pixabay
Usuários do Instagram relatam instabilidade na rede social na manhã desta segunda-feira (31). As reclamações envolvem perda de seguidores e até contas suspensas na rede social. Segundo o portal TechTudo, há uma falha que suspende determinadas contas. Ao g1, o grupo Meta, que administra a rede social, admitiu o problema dos usuários e informou investigar o caso. 
"Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente."
Instagram - Comunicado oficial
De acordo com o site DownDetector, que monitora reclamações em plataformas e redes sociais, os relatos começaram a chegar às 10h desta segunda (31) e atingiram o maior pico às 11h. 58% dos que reclamam apontam problemas no aplicativo utilizado no celular. 37% alegam que há erro no login, o que estaria envolvido com a falha de contas. O problema não é exclusividade do Espírito Santo, afetando os usuários de Norte a Sul do Brasil. De acordo com o portal g1, o problema foi relatado em ao menos 7 países: no Brasil, Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.
Usuários relatam falha no Instagram
Usuários relatam falha no Instagram Crédito: Reprodução | DownDetector
Segundo relatos feitos na Internet, uma mensagem de que o perfil foi bloqueado está sendo exibida para diversos usuários. Depois que recebem a notificação, essas pessoas tentam recuperar o login, mas não recebem o código de autenticação em dois fatores necessário para entrar.

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