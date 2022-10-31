Bugou? Usuários relatam instabilidade e perda de seguidores no Instagram

De acordo com o site DownDetector, que monitora reclamações em plataformas e redes sociais, os relatos começaram a chegar às 10h desta segunda (31) e atingiram o maior pico às 11h. 58% dos que reclamam apontam problemas no aplicativo utilizado no celular. 37% alegam que há erro no login, o que estaria envolvido com a falha de contas. O problema não é exclusividade do Espírito Santo, afetando os usuários de Norte a Sul do Brasil. De acordo com o portal g1, o problema foi relatado em ao menos 7 países: no Brasil, Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.