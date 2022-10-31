Bugou? Usuários relatam instabilidade e perda de seguidores no Instagram

Usuários do Instagram relatam instabilidade na rede social na manhã desta segunda-feira (31). As reclamações envolvem perda de seguidores e até contas suspensas na rede social. Segundo o portal TechTudo, há uma falha que suspende determinadas contas. Ao g1, o grupo Meta, que administra a rede social, admitiu o problema dos usuários e informou investigar o caso.
"Sabemos que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar suas contas no Instagram. Estamos investigando e pedimos desculpas pelo inconveniente."
De acordo com o site DownDetector, que monitora reclamações em plataformas e redes sociais, os relatos começaram a chegar às 10h desta segunda (31) e atingiram o maior pico às 11h. 58% dos que reclamam apontam problemas no aplicativo utilizado no celular. 37% alegam que há erro no login, o que estaria envolvido com a falha de contas. O problema não é exclusividade do Espírito Santo, afetando os usuários de Norte a Sul do Brasil. De acordo com o portal g1, o problema foi relatado em ao menos 7 países: no Brasil, Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.
Segundo relatos feitos na Internet, uma mensagem de que o perfil foi bloqueado está sendo exibida para diversos usuários. Depois que recebem a notificação, essas pessoas tentam recuperar o login, mas não recebem o código de autenticação em dois fatores necessário para entrar.